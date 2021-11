Un truc de Dieng

• Le bizutage de Cheick Bamba Dieng ?? ; pic.twitter.com/urxuymN0bQ — Treize013 (@treize013) October 12, 2020

Le patient sénégalais

« Il disait qu’il allait devenir quelqu’un dans le football et qu’il fallait être patient. C'était le genre de phrases qu'il pouvait mettre dans ses statuts WhatsApp. »

Produit de lancement du partenariat OM-Diambars

« Au début, on rigolait parce qu’il me disait qu’il n’arrivait pas à comprendre les Marseillais. Avec leur accent, il avait l’impression qu’ils parlaient une autre langue. »

L'Yonne de la Téranga

Joue-la comme Mamad'

« J’espère qu’il va remporter la CAN »

Par Adel Bentaha et Clément Teraha, à Dakar

Tous propos recueillis par CT et AB sauf mentions.









Les bras écartés et le déhanché maîtrisé au rythme dede Stromae, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng détonne. Pour son bizutage avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, le buteur sénégalais assure pleinement le spectacle devant des coéquipiers conquis. Un cliché spontané, joyeux et figé dans le temps, qui décrit finalement à merveille celui qui s’est hissé jusqu’au groupe professionnel et que les supporters du Vélodrome ont simplement appris à nommer Bamba.Un prénom qui résonne jusqu'aux portes de Dakar et la ville de Pikine. C'est là que Bamba Dieng voit le jour le 23 mars 2000. Mais c’est pourtant Diourbel, cité située à 150 km à l’est de la capitale, qui profite des premiers pas du footballeur en herbe., confie son frère, Hamidou. Âgé de 27 ans, ce dernier évolue en Ligue 1 sénégalaise sous les couleurs de Dakar Sacré-Cœur (DSC). Car le virus du ballon rond n’a pas touché que le plus jeune de la fratrie Dieng., se targue ainsi le cadet de la bande. Une passion partagée, qui a même vu la fratrie s’affronter au sein de l’élite locale. Bamba Dieng en était alors à sa deuxième saison professionnelle sous les couleurs de Diambars, tout juste promu en Ligue 1., résume-il tandis que les journaux locaux n’ont eu d’yeux que pour eux au lendemain de la partie.Et si les deux sonten dehors du terrain également, rien n’empêchait quelques querelles lors des Clásico entre le Real Madrid cher à Hamidou et le FC Barcelone de Bamba., se remémore l’avant-centre du DSC. Un attachement au club catalan justifiant l’affection portée par l’Olympien à Lionel Messi, mais surtout pour son modèle, Alexis Sánchez, dont, selon son frère.Le Chilien, petit et puissant comme lui, est une référence. Un maillot du Barça peint d’un numéro 7 et d’un magnifique « Alexis Bamba » trône même fièrement parmi la collection familiale., rembobine Khalifa, ami et ancien coéquipier de l’attaquant qu’il connaît depuis l’âge de 11 ans.La nostalgie magique d’un gamin qui ne fait aujourd’hui plus figure d’inconnu depuis cet exercice réussi sous le maillot de Diambars, son club formateur. Encore moins depuis qu’il a signé à l’OM, l’un des clubs français les plus supportés au pays de la Téranga., rigole Khalifa.Pourtant, ses qualités ne suffisent pas à convaincre immédiatement les recruteurs de l’académie Diambars., raconte Dabo, responsable du recrutement et entraîneur des jeunes à Diambars. De retour la saison suivante, il est finalement sélectionné. Ce qui n’a pas étonné son Khalifa :Au sein de l’académie, la progression est fulgurante., continue Dabo.Des qualités intrinsèques, annonciatrices de nouvelles étapes à franchir.Deux saisons pleines, durant lesquelles le synthétique du stade Fodé-Wade s’est transformé en forteresse, et les écuries européennes en un rêve à peine voilé. Parmi elles : l’Olympique de Marseille., détaille Bocar Seck son agent. Forts de leur projet OM Africa et d’un partenariat signé avec Diambars fin 2019, les Marseillais se réservent en effet le droit d’acquérir des joueurs de l’institut. Coup de chance ou coup de génie,est le premier élu., conclut Seck. Gagnant les faveurs de Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, le jeune attaquant ne se loupe pas, au terme d’une courte période d’essai en octobre 2020.Le deal est conclu en prêt avec option d’achat à 400 000 euros., précisait Pablo Longoria en visite à Saly.Mais en National 2, si le rythme s’avère intense, Dieng n'y fera pas de vieux os. Quatre apparitions en championnat avant une interruption prématurée due à un nouveau confinement. Logé au centre de formation, le jeune attaquant prend son mal en patience, s’adaptant tant bien que mal à ses nouvelles terres., se marre Bocar Seck.L’attente est folklorique et fastidieuse, mais elle ne tarde pas à porter ses fruits.Les résultats en berne et la politique drastique menée en interne conduisent effectivement à la démission d’André Villas-Boas au mois de février. L’arrivée de Nasser Larguet se transforme alors en aubaine inespérée, comme un signe du destin. Convoqué dès la partie suivante face à Auxerre en Coupe de France, Bamba Dieng saisit sa chance des deux mains. Sur la pelouse depuis moins de dix minutes et sans avoir inscrit le moindre pion en équipe réserve, le Sénégalais fait parler la poudre sur sa première course. Un but libérateur et une joie communicative, en témoignent les scènes de liesse des jeunes membres de l’académie Diambars devant leur écran de télévision., précisait ainsi Larguet au sortir de ce déplacement bourguignon.Les performances suivantes, en Ligue 1 cette fois, seront tout aussi convaincantes, sans pour autant braquer tous les projecteurs sur lui. Avec son salaire de 1800 euros par mois et un mode de vie discret, Bamba grandit dans l'ombre., avoue Bernard Lama, cofondateur de l’académie Diambars. un des premiers talents à émerger de l'académie , NDLR), sourit l’ancien portier, champion du monde 1998.Des émoluments en décalage avec le monde du football moderne et un statut remis en cause à l’été. En quête d’un attaquant expérimenté et certainement plusafin d’épauler Arkadiusz Milik, les dirigeants marseillais ont en effet ouvert la porte au départ de la jeune pousse. Une situation instable, que Jorge Sampaoli a fini par stabiliser. Convaincu par une présaison réussie,octroie une pleine confiance au gamin de Diourbel, définitivement intégré chez les grands. Une mise en avant légitime, que le buteur ne tarde pas à rétribuer au centuple. Titularisé lors de la cinquième journée face à Monaco, Dieng fait chavirer Louis-II . Un doublé claqué sur le Rocher et une patte enfin reconnue., se souvient Khalifa.Une prestation majuscule loin de surprendre Bernard Lama.Mais malgré ses exploits monégasques, il continue de séjourner à la Commanderie., précise Bocar Seck.Quant à son contrat à l’OM, celui-ci devrait évoluer, glissait l’intéressé en conférence de presse la semaine dernière, prêt à marcher dans les pas de Mamadou Niang, le dernier grand attaquant sénégalais de l'OM. De quoi (enfin) le récompenser de ce début de saison en fanfare, auréolé d’une convocation en équipe nationale par Aliou Cissé.Le vendredi 1octobre, à 10 heures, la liste tombe. Le nom de Bamba Dieng, dont le père est policier et la mère, figure au beau milieu des stars de l’attaque sénégalaise., raconte, ému, Hamidou Dieng. Le tube de l’été sur la Canebière compte déjà deux sélections en U17, mais atterrir chez les A, quelques mois avant la Coupe d'Afrique des nations 2022 au Cameroun (du 9 janvier au 6 février prochains) est une chance inouïe d’inscrire à son palmarès le trophée le plus prestigieux du continent africain., pronostique le cadet. Sur le papier, les vice-champions de la dernière édition font en effet partie des grands favoris de la compétition. Bamba a cumulé 23 minutes de jeu lors de ses deux premières sélections contre la Namibie, en qualifications au Mondial 2022. Il tient désormais à prouver à son sélectionneur qu’il ne s’est pas trompé., décrivait Aliou Cissé à l’annonce des joueurs. Assez, peut-être, pour être aligné aux côtés de Sadio Mané lors des deux prochaines joutes face au Togo et au Congo. De quoi rendre les défenseurs complètement Dieng.