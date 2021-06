Espagne : alerte rouge ?

Touchée par l’épidémie de Covid-19 suite au test PCR positif de Sergio Busquets et l'imbroglio autour de Diego Llorente, l’Espagne a été contrainte de tronquer sa préparation à l’Euro ces derniers jours. Lundi, La Roja va affronter la Suède avec une certaine appréhension, mais ne tire pas pour autant un trait sur ses chances de victoire dans la compétition.

Par Antoine Donnarieix

Voilà une phase terminale de la préparation physique dont Luis Enrique aurait bien aimé se passer. Après le match nul aussi frustrant qu’encourageant contre le Portugal à Madrid vendredi dernier (0-0) , l’Espagne pouvait ressortir avec du positif, quelques certitudes et un bémol à dix jours de son entrée dans l'Euro. Sa défense a tenu le coup face aux contres lusitaniens, son milieu de terrain a majoritairement gagné la bataille de l’entrejeu avec 66% de possession de balle, mais son attaque a sombré dans la finition (10 tirs tentés pour seulement deux cadrés). En clair, le peaufinage du secteur offensif était le dernier chantier avant de retrouver la Suède à Séville. Hélas pour, le sol s’est mis à trembler lorsque le capitaine Sergio Busquets s’est fait tester positif au coronavirus dimanche dernier. Le début des galères pour le Barcelonais, écarté du groupe tant que son test n'est pas rendu négatif et obligé de se confiner en respectant les règles sanitaires à la lettre. Un protocole lourd à quelques jours du coup d'envoi d'une compétition continentale, et un casse-tête qui pourrait avoir un impact sur les performances de l'Espagne.Une chose est sûre pour Busquets : il ne sera pas de la partie contre la Suède. Pour leurs partenaires, ce match contre les Scandinaves est un énorme point d'interrogation, lan'ayant pas pu avoir d'entraînements collectifs depuis ce lundi. Et si les séances individuelles ont pu reprendre deux jours plus tard, le mercredi, il est aujourd'hui toujours impossible pour les hommes de Luis Enrique de faire des exercices de passes à dix. Pire encore, la vie de groupe n'existe quasiment plus : les joueurs espagnols ne peuvent pas se voir entre les séances et ont l'obligation de manger séparément pour laisser passer la possible période d'incubation du virus. Dans le même temps, des tests PCR sont effectués quotidiennement pour suivre l’évolution de la situation. «, récapitulait ce mercredi soir Jordi Alba à l’émissiondiffusée sur la Cadena SER.Pour le néo-capitaine de laen l’absence temporaire de Busquets, la problématique sanitaire s’est même amplifiée avec la prise de décision de Luis Rubiales, président de la fédération espagnole de football (RFEF), de vacciner le staff dans son intégralité juste avant le début du tournoi. «, révèle Alba.» En bon gestionnaire de cette légère crise interne, Luis Enrique a décidé de contrer une éventuelle situation épidémique aggravée en créant une bulle parallèle au centre d’entraînement de Las Rozas où vont siéger ensemble Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (FC Valence), Brais Méndez (Celta de Vigo), Raúl Albiol (Villarreal) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea) afin de pallier à un éventuel départ définitif pour cause de coronavirus.Aussi, onze joueurs de la sélection U21 et vainqueurs de la Lituanie ce mardi dans un match que les A devaient initialement jouer (4-0) se sont ajoutés à la fameuse bulle : Álvaro Fernández (Huesca), Òscar Mingueza (FC Barcelone), Alejandro Prozo (FC Séville), Juan Miranda (Betis Séville), Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Rome), Bryan Gil (FC Séville), Yeremi Pino (Villarreal), Javi Puado (Espanyol Barcelone) et Brahim Díaz (Real Madrid). De quoi voir venir avec dix-sept remplaçants potentiels, mais que va-t-il réellement se passer dans les faits ? L'avenir est encore incertain même si les joueurs se disent «» , dixit Jordi Alba. Si Busquets bénéficie d’un temps de récupération suffisant pour envisager un retour lors du deuxième match face à la Pologne, le possible remplacement de Llorente par Albiol, annoncé pardans un premier temps, ne se fera finalement pas, puisque Llorente a été déclaré ce jeudi faux positif . Alors, plus de peur que de mal pour cette Espagne ?