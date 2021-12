« Les rugbymen sont des footeux qui s’ignorent »

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et même le championnat australien la saison dernière, le milieu de terrain Loïc Puyo (32 ans) prend la plume, depuis un an et demi, afin de raconter pour So Foot son quotidien de joueur. Cette semaine, avant une belle journée de Coupe d'Europe sur les terrains de rugby, il a décidé d'évoquer la relation entre foot et rugby, avec un joueur international de chaque discipline pour débroussailler le sujet : Éric Di Meco et Baptiste Serin.

Par Loïc Puyo, avec Jérémie Baron

Après les récents succès de nos équipes nationales - nos footeux qualifiés pour le prochain Mondial et nos rugbymen vainqueurs des All Blacks -, je me suis demandé pourquoi n’avions-nous pas célébré ces succès à l’unisson. Chaque camp a fait sa fête sans trop participer à celle du voisin. Cela démontre qu'il y a toujours une relation particulière entre foot et rugby, du moins entreet rugbymen. Là où il n’y a pas de débat, c’est que le foot est le sport numéro un dans le monde et en France. Y a-t-il un complexe d’infériorité d’un côté, et de supériorité de l’autre ? Toujours est-il que la relation entre ces deux univers a toujours été nourrie de petites remarques, jalousie, mépris et chambrage en tout genre. Pour les footeux, les joueurs et amateurs de rugby sont des bourrins qui se battent en soirée, ne sont pas fins et aiment se plaquer ou se jeter dans la boue. À en croire les rugbymen, les footeux sont des starlettes qui se la racontent, simulent et touchent beaucoup trop d’argent.Avec trois séjours au Centre européen de rééducation du sportif à Capbreton (terre de rugby), j’ai pu vivre en immersion la cohabitation entre des sportifs de tous les horizons. Une expérience enrichissante qui m’a confirmé que la plus forte opposition qui existe est celle entre footballeurs et rugbymen. Au CERS, les footeux étaient peu appréciés. Il leur était reproché de ne pas se mélanger aux autres sportifs, de parler trop fort, de ne pas être respectueux et de se sentir un peu trop comme chez eux. Pour être honnête, j’aurais du mal à contredire cela. Avec leurs physiques souvent imposants, les rugbymen restent eux très accessibles, le verbe haut bien sûr, mais souvent avenants. Très bosseurs, ils ont vraiment l’esprit d’entraide et de solidarité dans la souffrance et l’effort. Moi, j’étais plutôt de ceux qui aimaient découvrir d’autres horizons, d’autres sportifs. Et on finissait toujours par me dire :Flatteur, mais plutôt piquant et, pour tout dire, représentatif de l’image du footballeur dans l’esprit des autres sportifs. On l’a peut-être mérité, mais je reste persuadé que si les gens essayaient de s’ouvrir, ils découvriraient chez les footballeurs des personnalités bien plus passionnantes qu’il n’y paraît.: ces mots sont ceux d’Éric Di Meco. J’ai tout de suite pensé au mythique latéral de l’OM pour comparer ces deux sports : le vainqueur de la Ligue des champions 1993 débat aujourd’hui, sur RMC, autant sur le foot que sur le rugby aux côtés de Vincent Moscato et Denis Charvet., pose-t-il.Une situation qui a même fait dire à la ministre des Sports Roxana Maracineanu :Une pièce de plus dans la machine de ceux qui défendent la fameuse ambiance saine et familiale des stades de rugby. Le consultant RMC en remet une couche :Mais il embraie sur un autre constat :Di Meco compte aujourd’hui plus d’amis rugbymen que footeux. Et quand il s’agit de faire la fête, le cliché se vérifie souvent.Le rugby actuel lui fait beaucoup penser à son foot de l’époque :Et il n’hésite pas à prévenir ses amis en les chambrant :Pour respecter la parité, j’ai aussi voulu donner la parole à un rugbyman. Baptiste Serin, demi de mêlée international aux 42 sélections en équipe de France, a ainsi lui aussi évoqué cette relation si particulière entre ballons rond et ovale. C’est un garçon que j’ai rencontré il y a cinq ans lors d’une partie de golf, alors qu’il commençait à faire son trou dans les rangs de l’Union Bordeaux-Bègles. J’avais alors découvert un mec adorable, ouvert d’esprit, intelligent et plein d’humour. Nous sommes depuis restés en contact., explique-t-il. Il a continué de suivre les rencontres des Girondins à Chaban-Delmas puis au Matmut-Atlantique, où il a fait la connaissance de Benoît Costil, Théo Pellenard ou encore Gaëtan Laborde.Il le confirme : à la base, l’image et l’idée qu’on se fait des footballeurs ne sont pas toujours positives."celui qui a la plus grosse"Ce concept de match mixte existe aussi entre le RC Toulon et l’OM. Baptiste y participe depuis qu’il a posé ses bagages chez les Rouge et Noir en 2019.Baptiste n’est pas habile que de ses mains :Aujourd’hui, Baptiste tape dans le ballon rond juste pour le plaisir.Sur les dérives dans les stades de foot, le regard de Baptiste Serin est intéressant :Le joueur international rêve aujourd’hui de collaboration :