En direct : Top Chef

Didier Deschamps a beau faire le coq avec ses deux étoiles remportées en tant que coach et joueur, il n'est qu'un amateur à côté de Paul Pairet et ses trois étoiles au Guide Michelin. Voilà pourquoi l'évènement de la soirée est bien Top Chef et non cette victoire 2-1 de la France grâce à des buts de Griezmann et Pogba.

Rafraîchir 44

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allez, on passe à l'épreuve suivante concoctée par Jacques et Régis Marcon. Qui arrivent en marchant. Logique.Aïe les Bleus n'y sont pas sur la sauce. C'est con, si Mathias avait laissé un peu plus Charline faire, ils auraient gagné easy.Du coup il va goûter le plat en entier.Oui Charline qui trouve le pamplemousse. Prends ça Mathias.» C'est Glen Viel ou Michael Kyle ?Bien sûr que ma Chloé a trouvé direct la réponse.C'est impossible à trouver s'il ne les aide pas le pamplemousse grillé.Bon du coup c'est les jaunes qui sont éliminés. Les deux duos restants vont se départager sur la jus.Aïe le ris de veau des jaunes qui est rempli de nerfs. Ils ont mal choisi le morceau. Dommage, sinon c'était victoire assurée.Pour voir les jaunes remporter cette épreuve, il va falloir attendre la fin de la publicité. Je vais en profiter pour voir le but de Cristiano Ronaldo avec le Portugal.Quoi ? Chloé n'a pas réussi à faire quelque chose d'esthétique ? Étonnant.@babaji Ahah J'ai pensé aussi au Jeu de la Dame en voyant la scène.J'aimerais tellement que cette saison Charline élimine Mathias sur une épreuve éliminatoire.Équipe à 100% pourquoi pas mais Mathias ne l'a quand même pas laissé touché au ris de veau.J'aurais bien aimé voir le plat final des jaunes sans l'intervention du chef. Car ils sont quand même partis à l'opposé à chaque fois.Mohamed a vraiment cru que la solution était un gant en latex ?Ahah je l'adore Glen Viel.En même temps quelle idée de le mettre dans une lavette.Attention à ce que vous dîtes sur Chloé hein. De loin ma candidate préféré. Et oui, le fait qu'elle soit validée par le GOAT Adrien y est pour beaucoup.Belle arrivée chez les Violets de Sarah.Bon je pense que ça va être fini pour la brigade Pairet.Aïe la carotène des violets qui est granuleuse.Les carottes sont cuites comme dirait Sarran.Bon pas sûr en fait car ils ont l'air d'avoir tous à peu près réussi.Ça devrait passer pour les jaunes.Ah oui Ok la moins bonne carotte se fait éliminer avant même de cuisiner la viande. C'est déjà moins cruel.Je viens de voir que Griezmann a ouvert le score. Ce n'est pas comme si je l'avais annoncé hein.Donc Mohamed allait jeter la carotène. Quel génie.Il faut qu'il revienne lors des prochaines saisons Glen Viel.Mais pourquoi elle balance la réponse à haute voix Chloé ? Il fallait tellement la garder pour elle.Et derrière le chef qui les calme en deux secondes «Arnaud c'est mon vrai gars cette saison. Je l'adore. Et oui, sa moustache y est pour quelque chose.C'est un chef cuistot ou c'est le Père Fouras l'ami Glen Viel ?@LEGEND20 Les croisés bien sûr. À 18 ans alors que j'étais aux portes de l'équipe du Portugal après ma belle saison en Division 3 district.Attention à ne pas se faire carotte.(Et merci à l'Azerbaïdjan pour ce CSC ridicule)Il y a vraiment une équipe qui va se faire éliminer juste sur la carotte ?Je crois que je serais incapable de faire cette épreuve. Bon les autres épreuves non plus mais là je n'aurais jamais su reconnaître ce qu'il y avait dans le plat.Chloé elle s'en fout de savoir ce qu'il y a dans la recette, elle mange et se régale.Moi aussi j'avais reconnu la carotte.Deux ans pour créer ce plat ? La viande doit être avariée depuis...C'est la première fois qu'on le voit à Top Chef Glen Viel, non ?La première épreuve va donc être de reproduire un plat de Glen Viel. Et ensuite ce sera de faire un dessert avec des champignons.Ah oui c'est vrai que Sarah est passée chez Pairet.Bon vous me direz c'est aussi le score de la Norvège sur la pelouse de l'ogre Gibraltar.25 minutes et toujours 0-0 entre le Portugal et l'Azerbaïdjan...@babaji Merci à toiIls font un concours avec TF1 pour savoir quel programme débutera en dernier c'est ça ?Je suis tout seul caler devant M6 ou quoi ?Bon vu qu'on ne rigole pas devant Scènes de ménages. Je vais vous donner votre traditionnelle blague du soir.À quoi ressemble une demi-orange ?L'autre moitié.Par contre j'aime beaucoup Paul Pairet mais il ne vaut Bernardo Silva. C'est pourquoi j'ai un double écran avec le match du Portugal.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit Top Chef. L'équipe de France ? Je ne connais que 4 équipes moi personnellement, la brigade Pairet, la brigade Etchebest, la brigade Darroze et la brigade Sarran. Et elles sont toutes bien plus spectaculaires que celle de Deschamps.