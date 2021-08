En direct : ROC - France (10-13)

Médaillées d'argent à Rio en 2016, les Bleues sont de retour en finale olympique, cette fois-ci face au Comité Olympique Russe. L'occasion de décrocher enfin la breloque dorée et conclure ces JO de Tokyo de la plus belle des manières pour la nation française.

Fabien Gelinat

Et Laura Flippes, superbe, qui vient chercher en bout de possession un jet de 7 + 2 minutes pour son adversaires russe ! Et derrière lob soyeux de Pineau qui passe ric-rac, mais qui passe ! De nouveau +3 pour la France.On rappelle d'ailleurs que cette finale est un revanche de Rio 2016, où les Russes nous avaient battues (22-19). Les Russes nous avaient également battues 28-27 en phase de poules au début du tournoi. Que de raisons pour les taper cette fois-ci. Et pour l'instant on est pas trop mal, +3 France !Et temps mort pris par les Russes, c'est bien on va pouvoir souffler un peu parce que c'est vachement intense depuis le début. +2 pour les Bleues, Leynaud est géniale dans les cages même si elle s'est faite une légère frayeur il y a quelques instants.Attention, bascule sur France 3 dans moins de 3 minutes !T'as tout compris. L'hypocrisie des instances c'est toujours un régal.Aïe, Sercien-ugolin qui va s'asseoir 2 minutes. Il va falloir défendre fort pour conserver l'avantage de +2.: Grosso modo c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises la Russie a été interdite de participation aux JO sous leur drapeau pendant 2 ans (jusqu'en 2022) suite aux révélations d'un système de dopage d'État il y a 2 ou 3 ans. Du coup les athlètes peuvent participer, mais seulement sous la bannière du Comité Olympique Russe. Une sacré sanction en somme.Et un quatrième ! Avec toujours Pineau, parfaite en 1v1. Les Russes beaucoup pénalisées depuis le début de la rencontre, même si c'est un jet de 7 pour nos adversaires cette fois-ci. Retour à +1 France.Troisième jet de 7 déjà pour les Bleues, obtenu par Zaadi, et converti par Pineau ! +2 France, on aime ça.Je n'ai jamais pratiqué de hand en club, mais bon sang que j'aime regarder ce sport à la télé. Je suis fan de cette qualité dans les bras de chaque joueur et joueuse. ET LA FRANCE REPASSE DEVANT ! ET LEYNAUD ENCORE A LA PARADE ! Elle est exceptionnelle.OUI ZAADI ! Le jet de 7 est au fond, retour à égalité ! Et derrière Leynaud assure à la parade ! Mais pas à la relance.On est passé proche de passer à +3 pour les joueuses russes, mais la légendaire Amandine Leynaud assure toujours dans les buts pour son tout dernier match avec la France.Et premier échec à 7m pour Pineau, qui récupère la balle derrière, mais son but est refusé pour un pied en zone. On reste à égalité ! Attention avec les jets de 7 les filles, on en a lâché énormément depuis le début du tournoi.C'EST PARTI POUR LA MARSEILLAISE ! Et on oublie pas, la main sur le cœur droit.D'ailleurs, même si l'horaire de cette finale est un peu reloue, c'est quand même bien moins difficile que les 4h30 du matin de la veille. Au moins on a vraiment pu taper un petit somme. Mais je vous avoue avoir un peu de mal à suivre le rythme, heureusement les JO se terminent aujourd'hui.Loin de moi l'idée d'être un chat noir, mais des trois finales olympiques françaises commentées hier, j'ai malgré tout eu l'honneur de traiter la seule où nous avons perdu avec nos basketteurs. Alors les filles, s'il vous plait, on rectifie le tir.