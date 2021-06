En direct : la finale de Top Chef

Qui de Sarah Mainguy ou Mohamed Cheikh va remporter la saison 12 de Top Chef ? C'est toute la question de cette finale qui va opposer deux candidats dans le mythique George V afin de préparer un repas gastronomique pour 70 bénévoles de la Croix-Rouge. Prêts ? Chaud devant !

Par Antoine Donnarieix

Mohamed décide de mettre Chloé en entrée. Elle va assurer, la taulière. Arnaud et Pierre en plat principal et Thomas pour le dessert. C'est une Dream Team de malade, en vrai.Et les Rouges vont faire équipe avec les Jaunes ! Somptueux ! Pierre, Arnaud et Mohamed ensemble, j'ai hâte de voir ce trio magique en action.La brigade moustache pour le chef Sarran ! Pierre fait très Arsène Lupin.Bon, l'équipe de Paul Pairet est aussi très équipée avec Baptiste, Pauline et Sarah. Il va y avoir du niveau.» Sarah, cette candidate qui croit avoir 3/20 au contrôle et qui prend finalement un 18. C'est énervant, vous ne trouvez pas ?Mohamed qui veut apporter la victoire à Hélène Darroze, c'est tout ce qu'on veut entendre.Hé bien dites-moi, ça se sent que le couvre-feu est passé à 23 heures ! Un commentaire avant le démarrage de la finale, ça sent le catenaccio du commentaire ce soir, un 0-0 tout naze et une séance de tirs au but. Et qui va payer les pots cassés ? C'est bibi.Sinon, vous avez mangés quoi avant de vous poser devant cette finale ? Allez-y, envoyez-moi du rêve.Bon, on sait déjà quen'est pas un grand film avec la bande-annonce. Dommage.Allez, c'est le bêtisier de, place à l'action, la vraie !@SalineMagimax: Salut à toi ! Ah, on ne va pas être trop copains du coup. J'ai envie que l'histoire d'amour vache entre la cheffe Darroze et Mohamed se termine sur la note la plus belle qui soit. Mais Sarah le mériterait tout autant, hein. C'est juste un goût personnel.Bon, je vous résume la chose avant que les hostilités démarrent : Sarah et Mohamed auront chacun 10 heures pour préparer 70 plats (entrés, plats et desserts pour être précis) à leurs hôtes du soir. Le tout dans l'un des plus beaux restaurants de la capitale parisienne : le George V, ni plus ni moins. Alléchant, non ?Salut les loustics ! Bon, après cette belle victoire des Bleus sur M6 hier , j'espère que vous êtes prêts pour cette finale qui s'annonce épique sur la même chaîne. Plutôt Sarah ou Mohamed ? Paul Pairet ou Hélène Darroze ? Faites vos jeux !