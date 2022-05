En direct : la course à l'Europe en Ligue 1

L'AS Monaco, l'OM ou le Stade Rennais de Pep Genesio : l'une de ces trois formations ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Totalement fou ? Presque autant que la phrase qui suit : Rennes, Strasbourg, Nice et Lens n'ont que deux billets européens à se partager. Bref, derrière l'intouchable PSG, le plus beau championnat du monde est toujours aussi excitant, et il le sera jusqu'au bout.

Pour l'heure, Monaco et Marseille se frisent donc les moustaches. Rennes doit planter deux fois pour mettre la pression.OOOOOHHHH LE DOUBLE POTEAU POUR HARIT AU VÉLODROME ! Strasbourg a eu chaud. Mais pourquoi il la finit pas, celle-là, Milik ?À noter que l'OM arbore aujourd'hui un maillot spécial Made in Marseille pour cette dernière journée. Curieux de à combien ça s'arrachera sur Vinted si la bande à Sampaoli finit 4Un ancien lillois, Terrier, et un ancien Lensois, Bourigeaud, pour animer les couloirs : je ne m'en fais pas beaucoup pour le Stade Rennais à Mauroy.On file à Lens, où la Marek rend hommage à ses joueurs, banderole à l'appui. Europe ou pas, la fierté prime et c'est normal.C'est évidemment compliqué de vous balancer toutes les compos, mais sachez que Milik est titulaire en pointe côté marseillais, et que Julien Stéphan a préféré Ajorque et Gameiro à Diallo. Problèmes de riche.Punaise, cette soirée me rappelle tous ces samedis soirs passés solo dans ma piaule à écouter le multiplex à la radio. Devinez quoi ? J'ai quand même trouvé l'amour, et pas qu'auprès du football.Allez, Marseille et ses trois internationaux français font leur entrée sur le terrain, on ne va plus tarder à démarrer. Attachez vos ceintures !Pendant que Kyky fait le timide sur la pelouse du Parc à côté de Nasser, parlons football vrai : ce soir, nous serons simultanément au Vélodrome, théâtre d'un Marseille-Strasbourg qui fera sûrement très mal au perdant, à Bollaert pour un délicieux Lens-Monaco, à Pierre-Mauroy pour voir Rennes briser sa malédiction lilloise et à Delaune pour suivre la troupe à Galette. Sacrée soirée groundhopping en perspective.Vous l'aurez compris, on ne parlera pas du PSG dans ce live. Vexé, Kylian Mbappé a avancé l'annonce de sa prolongation à... maintenant. Quel susceptible, celui-là. Les quatre pions qu'il va planter contre Metz suffisaient pas à faire sa soirée ?Bon, pour commencer, récapitulons le plus sobrement possible : Monaco, Marseille et Rennes se disputent deux tickets pour la C1, les deux premiers sont assurés d'au moins jouer la Ligue Europa, les Bretons peuvent aussi bien disputer la C1, la C3, la C4 ou être fanny, et Nice et Lens convoitent le dernier billet européen de Strasbourg, qui peut finir 4comme 7. Ça va, vous avez pigé ?