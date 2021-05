En direct : l'épisode 13 de Top Chef

Il n'en reste plus que quatre : Sarah, Matthias, Mohamed et Pierre. Voici les quatre candidats des quarts de finale dont l'objectif ultime est de remporter l'édition 2021 de Top Chef. Au menu: Heston Blumenthal et sa cuisine moléculaire, l'Oustau de Baumanière et le retour de Glenn Viel. Chaud devant !

Par Antoine Donnarieix

Allez, le chef Pairet valide le riz au lait. Sarah assure. Mais elle doit être la meilleure pour choper le pass, y'a pas le choix !» On espère qu'elle ne mettait pas du bleu avec, hein.Elle a envie, la Sarah. Riz au lait, cannelle et bleu au chocolat, crumble au roquefort, quenelle chocolat-café, café roquefort. Wahou, ça envoie.On passe à Sarah : voilà du chocolat et du fromage bleu. Plutôt un bon tirage pour elle, ça lui plaît en tout cas.ET SPLASH ! Une bonne éclaboussure des familles pour Matthias.Bon, Matthias semble satisfaire son chef. Merde, j'aimerais bien le voir déconner.@Escondidinho: Yeeeeeees, t'as relancé la machine à punchlines cette semaine. C'est bon ça !@On va manger des chips : je me suis fait la même réflexion. Il veut nous faire une Waterloo.J'ai l'impression que Matthias va trop se reposer sur ses lauriers aujourd'hui. L'agenouillement du chef Etchebest va avoir un impact sur lui, et pas forcément positif.Matthias patine à mort. Mais il vient d'avoir une idée avec une banane flambée. Un bel hommage à Noël Flantier.Allez c'est parti pour cette cuisine à deux ingrédients : Matthias prend la banane et du persil. Quelle angoisse.@babaji: On va essayer de te redonner le sourire et surtout l'appétit. C'est bien parti avec le chef Blumenthal quand même.UN DESSERT AVEC 300 INGREDIENTS ??? Ah ouais, c'est un fou furieux le type.OH LE MONSTRE BLUMENTHAL ! On dirait un grand couturier. Quel style incroyable.C'est une dinguerie ces coussins. Les quatre candidats sont en train de déguster les plats de Heston Blumenthal. Quelle classe, ça a l'air délicieux.Oui, mon Stéphane Rotenberg sur son 31.Pierre va encore nous faire des préparations de grand malade dopé à la coke. On adore.POPOPO ! La tête des plats, c'est du très très haut niveau-là. On est bien en quarts de finale.Mmmmmmh, la petite bande-annonce de Chernobyl avant l'épisode de Top Chef, ça coupe bien l'appétit ça.@On va manger des chips: J'attends la confirmation dans l'épisode à venir mais a priori, pas d'élimination dès ce soir. Juste deux épreuves pour distribuer deux pass pour la demi-finale. Cela dit, je te rejoins sur le candidat éliminé à l'issue des quarts...QUOI ? DES FAUX COUSSINS ?! Mais ils sont sérieux là ? Cet épisode va être fou...@bebenji : Salut mec ! Joël Robuchon apprécie ton entrée en scène. T'as mangé quoi ?@Khamu_The_Scot : MAIS OUI ! Quels candidats vont récupérer les pass ce soir d'après toi ? Je mets une pièce sur Matthias et Pierre. Ouais, pas très original, je sais.Vous êtes toujours devant vos assiettes, les cordons bleus ? Je vous attends, j'ai fini mon dessert.Allez, voici le topo du jour : c'est la première fois que le chef britannique Heston Blumenthal vient dans le concours. Il est mondialement connu pour son savoir-faire dans la cuisine moléculaire, le genre de cuisine dans laquelle on ne s'aventure pas à premier abord. Ce sera le thème de la première épreuve. Pour la deuxième, il s'agira de l'agneau en croûte. Et évidemment, si un candidat gagne ces deux épreuves, il sera qualifié pour les demi-finales avec deux pass.Salut ! Pour le bureau des plaintes, c'est ici : redaction@sofoot.com ! Tu peux y déverser ton venin. Mais par pitié, pas besoin de pleurer inutilement, la période est déjà assez compliquée comme ça. Intéresse-toi à Top Chef plutôt qu'à une affiche de pro-Superligue, c'est vraiment mieux.Je suis devantlà, vous aimez bien ? Moi, je suis énormément déçu que les vieux n'en soient plus. C'était les meilleurs, de loin.Déjà, une question primordiale : qu'avez-vous mangé avant de vous poser devant votre programme favori ? Faites-moi rêver (ou pas) !Salut mes agneaux ! Alors, remis de vos émotions après la décevante élimination du Paris Saint-Germain ? On n'est pas ici pour remuer le couteau dans la plaie, hein. Passons tout de suite aux fourneaux et oublions ce morose Chelsea-Real. Vous faites le bon choix.