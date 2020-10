En direct : Koh-Lanta les quatre terres, épisode 6

Dire que certains comptent s'endormir devant un PSG-Angers qui va se terminer avec doublé tout nul de Mauro Icardi... Quelle naïveté ! Pour vivre des émotions, il suffit de prendre sa télécommande pour se poser devant une rencontre d'anthologie entre les JAUNES et les ROUGES, les deux nouvelles équipes fringantes de cette saison de Koh-Lanta. Glissez-vous sous un plaid, c'est parti.



51

Oh non, la page de réclame en plein milieu de l'épreuve. C'est presque aussi frustrant que la coupure pub après les hymnes. Mais au moins, ça permet de filer me servir mon poulet-frites.

AH ! VOILÀ DENIS !

Bomboclaat pic.twitter.com/ORSJm7zoT9 — Out Of Context François Damiens (@FrDamiens_OOC) July 14, 2020

Salut les zozos ! C'est vendredi soir, il fait tout gris, les bars vont bientôt fermer, vous n'avez donc rien de mieux à faire que de vous poser dans votre canapé douillet pour assister à la 6e journée de cette édition de Koh-Lanta. Promis, il y aura plus de suspense que dans le live d'à-côté.

Alix, Dorian, Jody, Lola, Angélique, Loïc, Laurent, Alexandra, Aubin.Bertrand-Kamal, Brice, Marie-France, Fabrice, Hadja, Joaquina, Sébastien, Ava.WOW LE CAPITAINE BEKA ! WOW ALEXANDRA !Mais quelle souffrance les jeux de confort cette année. J'ai mal devant ma télé, comme quand je regarde un match des Girondins.Quel flair, Aubin est le deuxième à sortir au sein de l'équipe jaune. Oui, car chaque équipe doit se séparer d'un élément dès que Denis le demande. Problème, il faut donner des poids en plus aux copains. Pas simple.Je rejoins l'avis de, c'est une épreuve pour le solide Aubin.Allez, encore un jeu qui va faire mal aux bras de nos aventuriers. La règle : garder les bras en l'air avec des petits sacs dans les pognes.La boule noire pour Jody. Ma mère vient d'hurler de joie...La récompense de ce jeu de confort est simple : un coup de fil à un proche pour l'équipe vainqueur, boum !S'il y en a un qui peut me faire chialer, c'est bien Béka. Putain.Le surnom de Lola, c'est PETIT BOUDIN. Petit boudin, quoi. C'est comme si un joueur de foot était surnommé la patate de Pencran.Donc là, on va entendre des morceaux de messages vocaux des proches de chaque aventurier. À vos larmes, les jaunes et les rouges.Oh non, les messages des proches. Au secours.Quelqu'un a déjà vu Lola ne pas sourire ? Elle n'a en tout cas pas l'air déçue de ne pas retrouver Adrien en face. Prends ça, le stratège en bois.Je suis toujours aussi fasciné par les messages bateaux dans les bouteilles. Et les aventuriers qui se creusent la tête derrière pour deviner ce qui les attend, héhé.C'est la grosse déprime chez les Jaunes. Et je ne parle pas du FC Nantes.Fabulous Fab', il va se ranger derrière les autres jusqu'au moment où il va se faire jeter. Au moins, il aura sa superbe chemise pour voir son flambeau s'éteindre avec classe.Les Sayaké absolument pas perturbés par le départ d'Adrien au retour du conseil. Un peu comme les Parisiens avec Thomas Meunier cet été.Ce générique remasterisé, c'est toujours non. C'est comme si on modifiait la douce mélodie de la Ligue des champions. Un peu de sérieux.Le temps de se retaper l'intro traditionnelle et le résumé des épisodes précédents, donnez-moi vos petits préférés de la saison.MAIS OUI. À la Ahmad.Allez, but de Florenzi pour le PSG, c'est plié. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Les Jaunes vont-ils encore tout écraser ? Des larmes vont-elles couler ? Denis va-t-il enfin bégayer ?Vous vous souvenez quand nos programmes préférés commençaient avant 21 heures ? Quelle belle époque. La Star Ac' du vendredi soir, bordel.Tout ça me coupe l'appétit. Et pourtant, il y a un poulet-frites qui m'attend.Je n'ai pas signé pour me taper Nicolas Canteloup, par contre. Quel malaise.C'est la première fois que je regarde la météo à la télé depuis une éternité. Tout ça pour compromettre ma galette-saucisse du samedi midi au marché des Lices, super.Je sais bien ce que vous vous dites : mais c'est qui ce tocard ? Eh oui, Théo Denmat et Steven Oliveira sont occupés ce soir. Je suis le Mitchell Bakker des lives So Foot de Koh-Lanta. On va rigoler, pas d'inquiétude.