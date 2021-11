En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 12

Koh-Lanta c'est comme les dîners avec la belle-mère : une semaine de pause, parfois ça fait du bien. Le demi-épisode du soir promet de conclure l'arc entamé dans l'épisode onze, avec une épreuve d'immunité et le Conseil. C'est tout, direz-vous ? Soyons d'accord : ça paraît suspect. Préparez le popcorn.

Par Théo "deux fois, Denis" Denmat

Il y a un truc louche avec cet épisode. Soit ils nous refont le coup de la réunification de 2020 et coupent en deux un épisode exceptionnel, soit ils ont voulu marquer le coup avec l'élimination de Téhé et on va se retrouver avec un épisode vide.Make you bets.Toptoptoptop à la vachette.C'est con, tu loupes la mannequin de la pub Nina Ricci.Autant leur incursion dans la musique devrait rester un délire de potes, et ne jamais voir le jour sous forme de CD ET PIRE ENCORE être propulsé en prime-time sur TF1, autant la vidéo de La Traversée a tout mon respect. Carlito n'a aucun mental, mais ça avait l'air d'être un pur et simple enfer. Et ça on respecte, même si c'est des golios.Ça va comme ça :Ne me faites pas croire que vous allez regarder du FOOT ce soir ?Allez, arrêtez un peu. Lille-Salzbourg, restons crédible. Si vous avez envie de vous faire mal, allez voirJe présente d'emblée mes plus plates excuses à Téhé que j'apprécie, l'appel du jeu de mot était simplement trop fort.