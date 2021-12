En direct : finale de Koh-Lanta, la légende

Abordons le problème autrement : au lieu de regarder cette finale pour son résultat, prenez-la plutôt comme une expérience sociale en public. Une du genre à s'appeler "Comment se démerder tout seul en situation de crise quand on s'appelle Denis Brogniart", par exemple.

Au point où on en est, on n’est pas à l’abri d’apprendre qu’un candidat de cette saison de Koh-Lanta a aussi gagné au jeu des 2000 euros par mois pendant 20 ans. — Pierre Maturana (@pierre_maturana) December 14, 2021

LAURENT REMPORTE LES POTEAUX DE KOH-LANTA !

OH C'EST FINI POUR CLAUDE !!!!!



IL EST TOMBÉ !!

DANS L'ORDRE : LAURENT, UGO, CLAUDE.

OH LE COUP-FRANC DE TITI !

Voilà pourquoi Namadia est là. Une prise de parole, l'analyse juste. Bravo mon champion, la légende, c'est Ugo.J'aimerais juste qu'il me dise bonjour le matin, même les jours où je ne lui apporte pas son jus d'orange fraîchement pressé.T'as fait trois orientations, c'est fait exprès c'est pas possible.IL EST BEAU MON PHILOU LÀ HEIN ? ET GNEUGNEUGNEU. AVEC SES PETITES JOUES, LÀ, HEIN.Sam il a pas eu envie de se raser, non ?Sam quand il va apprendre que Claude est en finale :Sans déconner, j'envie vraiment à Laurent ce sentiment qu'il doit ressentir, là tout de suite, de savoir que c'est FINI. Et que tu y es en ayant fait le job : t'as gagné les poteaux, putain.La sérénité du type à l'instant T.Je vous en supplie continuez de partager des extraits de Confessions Intimes dans les commentaires.Denis ça y est il a perdu toute distance, ça envoie des gros first bump à Laurent, des immenses poignées de mains de basketteurs à Ugo...Dans deux minutes il fait l'hélicobite avec Claude.Attendez, parce que si ça se trouve ça fait cinq mois qu'Ugo se fait du feu tout seul sur le plateau de TF1 des bannis.BAH OUI BIEN SÛR QU'IL PREND CLAUDE PUTAIN.Nasser quand il a recruté Messi :Les créas flemmards quand ils ont eu l'idée de la pub Tinder :En vrai, effaçons toute possibilité d'accord financier préalable entre Laurent et Claude.S'il veut gagner, il vaudrait mieux choisir Ugo. Il a trop d'amis à lui dans la maison du jury final pour qu'ils se laissent convaincre par l'aventure de dingue du fauconnier.Mais tu perds un pote, par contre.Je profite de ce jeu-concours pour vous rappeler au passage que le meilleur tweet de la soirée a été publié à 19h28 :La pub avant de choix de Laurent...BABABABABA.Quelle victoire de Laurent, qui remercie sa maman après sa victoire... Il est pas passé loin de la correctionnelle au moment de la pluie, quand Ugo était droit comme un i. Mais la dernière plaque a fait une différence rapide.J'ai pas vu un truc autant aussi déséquilibré que Laurent depuis la défense de Bordeaux.ET IL COMMENCE À PLEUVOIR, LAURENT EST EN SURSIS !Putain, quelle sauce...Deux heures, et trois debouts.Là on rentre dans le dur : la partie avant va tomber, la plus large, la plus délicate à aborder. Tenez-vous prêts.Non mais les trois Totally Spies, là, c'est pas possible de discuter autant alors que t'es en plein Top 5 moment de ta vie.Ça y est, on a atteint un point d'intimité où vous me vannez. J'aime ça. Prêt pour la bagarre.Et ça tient toujours !Laurent qui danse sur son poteau, j'ai pas vu une insolence pareille depuis Ibra.De toute façon, la plus belle casquette restera celle d'Arconada.Le frérot Laurent qui s'est calé un sombrero sur la tête alors qu'il y a du vent, confirmant donc cette idée qu'il est probablement un peu bête.Età la diligence de desserts, bien sûr.Pas d'inquiétude, ils sont pas prêt physiquement pour l'heure et demie de plateau.Oh le très beau panneau avec le nom de tous ceux qui ont gagné l'épreuve...Elle est là, la vraie légende. Vous le savez.Ça se voit que quand il dit «» , en fait il sait parfaitement parce qu'il a des portraits barrées de tout le monde dans sa chambre. Ce grand malade des stats, là.Denis sur le plateau de TF1 tout à l'heure il va ramener un flambeau exprès à Claude pour lui éteindre, on va rien comprendre.» , IL VIENT DE DIRE.Denis qui vient sur le camp et ramasse les paquets de Mars au sol, oklm.Les pieds vont bien.Le plan de début sur la nuit noire...Par contre; si le live plante à 21h30 je me fais hara-kiri.1) Parce que la prod' n'a découvert la fraude initiale qu'en novembre, et lancé une enquête seulement à ce moment-là.2) Parce qu'une fois que les candidats commencent à parler, ils deviennent des taupes.3) Parce que c'est la presse : sortir un papier le jour de la finale, ça fait du clic.J'ai l'impression de commenter un France-Brésil 2006 rediffusé sur L'Équipe, où tu connais déjà tout le scénario mais tu dois faire semblant de découvrir.Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 3h72 du matin.(Jamais regardé Game of Thrones.)Question : il y a encore des gens dans les commentaires qui n'ont pas été spoilés de cette fin de saison ? Depuis l'épisode 1 on sait qui va gagner, c'est infernal, Koh-Lanta c'est pire quePour rappel, on parle de ce papier Comme je suis pas un salaud et que moi non plus je suis pas abonné au Parisien, le voilà en version gratos.Ça va et toi mon petit ? Prêt pour le bazar ? Absolument AUCUNE idée de comment toute cette histoire va terminer. Enfin si : pour le fond, on le sait un peu depuis le papier du Parisien de cet aprem. Mais pour la forme, va déclarer qu'il n'y a pas de gagnant, quel tollé...RÉPÉTEZ APRÈS MOI, CE SOIR, C'EST :Et comment ils vont les petits potes ? Bien mangé ? Par ici on profite de la saison des légumes orange : potimarron au dîner.Avec du couscous. Pendez-moi. Allez-y.