En direct de La Rabatelière (85) : Les Chauves - Les Chevelus

Avant-match

Le ???? participe au Vrai Foot Day !Le match des chauves face aux chevelus aura bien lieu, ℝ?? le samedi 9 octobre au stade de la Créchère à la Rabatelière.Lien HelloAsso pour réserver le repas du soir : https://t.co/EcFZdHODSx@DayVrai @NivetBenjamin pic.twitter.com/zUHmlChnlM — FCCR (@FCCR_) September 2, 2021

Par Julien Duez, au Stade de la Créchère

Passons aux chevelus à présent qui, malgré le soutien du président Philippe Guichet, dit, ne sont clairement pas donnés favoris cet après-midi. Contrairement au FC Chauves, l'AS Chevelus a été fondée en 1972 par un industriel local, Henri Champouin. Dans les années 1980, l'homme était lui aussi pétri d'ambitions : «» , déclarait-il alors.Hélas, tout ne se passe pas comme prévu : les échecs se succèdent et l'ASC est à deux cheveux de tomber en faillite. C'est un match de gala Tignes-ASSE qui permettra d'éviter le pire (1-0, grâce à la raie du gardien dans les derniers instants, ça aussi, tout le monde s'en souvient), les fonds récoltés permettant au club de se redresser.A l'heure actuelle, les Chevelus se portent bien. Les 212 adhérents sont prêts à s'arracher les cheveux pour leur club qui, cette saison encore, vise le maintien en Hair 2.J'imagine que vous bouillonnez d'impatience et de faire connaissance avec ces héros du gazon ? Très bien, commençons donc par les chauves.Sachez que (Vendée oblige), le FC Chauves a été fondé par un homme d'Eglise, le Père Uque, en 1970. Ses débuts sont tiff'iciles, mais il atteint rapidement la première division raie-gionale. Une fois stabilisé, le FCC se fait racheter par les frères Chauvet, pas ambitieux pour un sou. Tout commence avec un nouveau stade. Celui de la Créchère, où nous nous trouvons aujourd'hui, sort de terre sur le lieu-dit du lotissement des Garnis.S'ils n'ont pas réussi à recruter des noms ronflants comme Fabien Barthez et Andrés Iniesta, les Chauves peuvent cependant s'enorgueillir de compter dans leur rang Steeve Elana et Benjamin Nivet (aucune vanne), deux symboles du vieillissement de l'effec'tiff, quelque peu vieillissant. Un groupe qui n'a pas remporté le tournoi de sixte de Tiff'Auges mais celui de Calvi, si (grâce à une passe Coupet à Blanc dont tout le monde se rappelle encore mais bon, pas de quoi crâner pour autant).Vous vous rendez compte qu'on va voir s'affronter une équipe de chauves contre une autre de chevelus ? Est-ce que ce ne serait pas l'illustration parfaite du football-plaisir qu'on aime tellement ? Je vous donne la réponse : oui.Bon allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous savez pourquoi le FCCR a remporté le Vrai Foot Day l'an passé ? Pour ça :Si vous pensez que le nom de Chavagnes vous dit quelque chose, c'est normal. Surtout si vous avez encore cette dinguerie en tête.Mais La Rabatelière est aussi et surtout une commune qui pue le football. En témoigne son club, le FCCR, pour Football Club Chavagnes-Rabatelière, créé en 1993 avec les voisins de Chavagnes-en-Paillers. Plus qu'une entente, une amitié, pour ne pas dire une fraternité. Contrairement à ceux de Saint-Fulgent, dont on ose à peine prononcer le nom sans grincer des dents par ici.Et pour ce fil rouge du samedi (en attendant celui de demain,), je vous souhaite la bienvenue en Vendée et plus précisément à La Rabatelière, que tout le monde ici appelle «» . 995 habitants (chiffres de 2018), un site de pèlerinage mondialement connu (la Salette) et, en 1979, une visite présidentielle de feu Valéry Giscard d'Estaing qui, lors du scrutin de 1974, y avait obtenu 100% des voix.Saaaaaaaalut les artistes-peintres ! Il fait super beau, il fait même super chaud, j'ai quatre sangrias et autant de blondes dans les veines, le temps est absolument P A R F A I T pour vivre en direct un extraordinaire match de football qui n'a d'amateur que le nom.