Dušan Vlahović bat un record de précocité, Rodrigo Palacio de vieillesse

Records en pagaille en Serie A. Dušan Vlahović n’en finit pas d'impressionner de l’autre côté des Alpes. Celui qu’on surnomme le Zlatan serbe en est désormais à dix-neuf réalisations en Serie A cette saison grâce à son doublé face à Bologne , et montre que sa jeunesse n'est pas un frein. Son dix huitième but lui a permis de devenir le plus jeune joueur depuis José Altafini en 1958-1959 à totaliser autant de pions en championnat. L’ancien du Partizan Belgrade, âgé de 21 ans et 95 jours, est d’ailleurs le premier, et le seul, joueur né en 2000 a avoir marqué au moins vingt buts en Serie A.Dans le même match, un record de vieillesse a été battu. L’inusable Rodrigo Palacio, qui continue de faire les beaux jours de Bologne, a inscrit un triplé. Cet exploit fait de lui le plus vieux joueur à réaliser unen première division italienne à 39 ans et 86 jours.