Dortmund renverse le Zénith et s'assure la tête du groupe

Zénith (4-4-2) : Kerzhakov - Santos, Rakitsky (Lovren, 67e), Prokhin, Sutormin - Driussi (Dzyuba, 60e), Ozdoev (Krugovoy, 79e), Barrios - Kuzyayev (Wendel; 60e) - Azmoum, Malcom (Karavaev, 79e) Entraîneur :Semak



Dortmund (3-5-2) : Hitz - Hummels (Sancho, 72e), Schulz, Piszczek (Zagadou, 72e) - Reus, Bellingham, Can, Witsel, Passlack (Moukoko, 58e) - Brandt (Reyna, 58e), Hazard (Knauff, 82e) Entraîneur : Favre

Dortmund au Zénith du groupe F.Le Zénith, déjà assuré d'être bon dernier avec un petit point, a joué le jeu. Mais le Zénith, bon dernier, ne l'est pas pour rien. Pourtant la bande de Semak a bien entamé son match. Au quart d'heure, Santos combine sur une touche longue, Sutormin centre pour Driussi. La frappe de l'Argentin est déviée par Hummels. Suffisamment pour que Hitz reste de marbre, les yeux rivés vers le ballon qui franchit tranquillement sa ligne (1-0, 16). Un électrochoc pour les Allemands ? Vraiment pas. Lesbégayent leurs combinaisons et leurs transitions habituellement si tranchantes. Et c'est bien sûr le Zénith qui profite de cette léthargie collective. Azmoun croit même doubler la marque pour les Russes en ajustant Hitz en face à face. Mais pas besoin de VAR pour que l'arbitre ne signale un hors-jeu de l'attaquant iranien. En rade de collectif, place à l'exploit personnel ? Non plus. Car en l'absence de ses joyaux Haaland, Sancho et Reyna au coup d'envoi, les individualités offensives des Jaunes et Noirs sont en toc. Seul Reus, de l'angle de la surface, s'ouvre le chemin du but mais sa frappe s'écrase sur le poteau de Kerzhakov.De retour, la troupe de Semak n'a pas perdu son bel élan et est à un doigt de Hitz de faire le break. Sans doute poussé par la petite dizaine de milliers de spectateurs, le Zénith continue de maîtriser sa partition. Alors Favre sort Moukoko de sa besace. Le gamin allemand (16 ans) devient le plus jeune joueur de la Ligue des Champions. Dommage, pour devenir le plus jeune buteur, il faudra repasser. C'est donc le vétéran Hummels qui sonne la révolte. Sur un corner, le champion du monde oblige Kerzakhov à l'exploit avant que Piszczek ne reprenne dans le but vide (1-1, 68). Puis l'ancien de la maison joue un vilain tour à ses ex. Pas attaqué, Axel Witsel se met sur son pied gauche et, de l'entrée de la surface, envoie une frappe à ras de terre frôler l'intérieur du poteau de Kerzhakov (1-2, 79).Une bascule rapide qui permet auxde s'adjuger la tête du groupe F, devant la Lazio.