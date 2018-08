Dortmund donne la leçon à Leipzig

240

Bürki - Schmelzer, Diallo, Akanji, Piszczek - Dahoud , Delaney, Witsel - Reus, Pulisic, Philipp. Entraîneur : Lucien Favre.

Gulácsi - Saracchi, Upamecano, Konaté, Klostermann - Kampl, Demme - Forsberg, Sabitzer - Augustin, Poulsen. Entraîneur : Ralf Rangnick.

Pour sa première au Westfalenstadion, Lucien Favre a fait dans la fessée.Pourtant, dimanche, Leipzig a été le premier en évidence : 36 secondes de jeu au compteur et Jean-Kevin Augustin, petit filou qu’il est, profite d’un ballon cafouillé par Witsel et Akanji pour ajuster le pauvre Roman Bürki (0-1, 1). Etouffés par un pressing rondement mené par les troupes de Ralf Rangnick , lesréagissent progressivement et se décident enfin à prendre du galon après un premier quart d'heure compliqué. Les sorties de balle se font alors plus tranchantes, et comme souvent, l'ouverture viendra du côté de Marcel Schmelzer , qui distille un ballon dans la surface de réparation. Mahmoud Dahoud surgit et catapulte le ballon au fond des filets d'un coup de tête quelque peu acrobatique (1-1, 21).Désormais à leur main et transcendés par ce pion, les Jaunes et Noirs finissent en trombe ce premier acte. Et en cinq petites minutes, la rencontre va basculer. Sur un coup franc botté avec amour par Marco Reus , le malheureux Sabitzer dévie le cuir et trompe son gardien. Trois minutes plus tard, le tout fraichement arrivé de l'Empire du Milieu, Axel Witsel , va enfoncer le clou. Parfaitement placé dans la zone de vérité, le Belge transperce les cages de Gulácsi, pourtant auteur d'une parade de très grande classe sur une tête de Delaney.Beaucoup moins animée, la seconde période a vu Leipzig sortir un peu la tête de l'eau. Mais sur leurs rares incursions, les visiteurs ont buté sur un Bürki des grands soirs, comme sur cette magnifique volée de Klostermann à la reprise. Finalement, Marco Reus , parfaitement lancé par un excellent Dahoud, clôturera les débats dans le temps additionnel (4-1, 91). Et voilà le Borussia premier leader de Bundesliga.