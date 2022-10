Musiala et Bellingham, les impatients anglais

Robert Lewandowski et Erling Haaland à peine partis, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, et plus globalement la Bundesliga tiennent déjà leurs nouvelles têtes d'affiche. À la place du Polonais et du Norvégien, deux gamins de dix-neuf piges, Jamal Musiala et Jude Belligham. Rayonnants depuis le début du championnat, ceux qui ont été coéquipiers chez les jeunes en Angleterre, en plus d'être amis, pourraient occuper les premiers rôles de la décennie à venir.

Fontaine de jouvence

Ultra décisifs

Par Florian Porta

, racontait Alphonse de Lamartine au début du XIXsiècle. Jamais vraiment démodé, cet adage est pourtant en passe de prendre un sacré coup de vieux 200 ans plus tard, à cause de deux gamins. À 19 piges, Jamal Musiala et Jude Bellingham incarnent à la fois le présent et l'avenir du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, qui s'affrontent ce samedi. Les deux prodiges sont déjà prêts à prendre les places de Robert Lewandowski, parti se dorer la pilule en Catalogne cet été et d'Erling Haaland, qui a lui préféré la grisaille mancunienne . Aucun doute, pour le premierdisputé sans le Polonais depuis le 13 février 2010, soit une éternité, les deux joueurs vont être au centre des attentions, et du jeu, sur la pelouse du Signal Iduna Park.Retrouver Musiala et Bellingham dans ces sphères n'a rien de vraiment surprenant. Depuis leurs débuts en professionnels, et même avant, l'un et l'autre ont toujours été présentés comme de futurs phénomènes. Plus jeune joueur de l'histoire de Birmingham City, où son numéro, le 22, a été retiré à son départ, le milieu du Borussia Dortmund brûle les étapes avec une facilité déconcertante. La dernière en date ? Marco Reus blessé , et Mats Hummels absent, c'est lui qui a hérité du brassard de capitaine du BvB face à Cologne et Séville Élu homme du match en Andalousie, le môme a visiblement convaincu son coach, Edin Terzić, qui lâchait après la rencontre :(mercredi, NDLR)Des propos qui font écho à ceux de Declan Rice, le mois dernier lors du rassemblement avec l'Angleterre :Lui aussi passé par les, en jeunes, avant d'opter pour l'Allemagne, Musiala n'est pas à plaindre non plus. Troisième plus jeune joueur à porter les couleurs du, l'international allemand n'est devancé que par Mathys Tel, fraîchement débarqué , dans la catégorie des buteurs les plus juvéniles. Le garçon a même été adoubé par le plus Bavarois des Munichois, Thomas Müller :En plus d'inscrire leurs noms dans l'historique des deux clubs, les deux bambins s'éclatent en Bundesliga.Parmi le secteur offensif des Munichois, dans lequel figurent tout de même Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller ou encore Sadio Mané, Jamal Musiala reste le joueur le plus décisif des Bavarois depuis la reprise. Avec sept pions et six passes en douze matchs, Bambi, comme il est surnommé, s'est fait sa place. Hansi Flick, qui l'a lancé au Bayern et qui le chaperonne désormais en sélection, confirme :Alors si le natif de Stuttgart n'a pas, véritablement, pris la place de Thomas Müller, il s'en est en revanche assuré une dans le onze de départ de Julian Nagelsmann.Du haut de ses dix-sept sélections chez les, Bellingham truste la première place du classement des buteurs du BvB avec quatre pions. Désormais titulaire indiscutable dans la Ruhr, le joueur formé à Birmingham a rapidement séduit tout le monde.(Bellingham, NDLR), constatait Edin Terzić ce vendredi en conférence de presse. En plus de complimenter son poulain, le Turc rappelle également que celui-ci dispose encore d'une marge de progression non négligeable. Un élément également applicable à Musiala. Au sortir du large succès du Bayern face au Bayer Leverkusen , bien aidé par son jeune international, le coach munichois rappelait :Si l'ancien de Chelsea pourrait très bien poursuivre sa progression en Allemagne, il sera sans doute compliqué pour le Borussia, et Bellingham, de résister aux sirènes du Real Madrid qui courtiserait ardemment l'Anglais. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en Bundesliga ou ailleurs, les deux hommes n'ont sans doute pas fini de faire parler d'eux.