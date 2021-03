Le Bayern vient à bout de Dortmund

Malgré un début de match raté durant lequel il a encaissé deux réalisations d'Erling Braut Haaland en l'espace de neuf minutes, le Bayern Munich a fini par coucher le Borussia Dortmund. Après avoir recollé au score, des Bavarois archi-dominateurs ont en effet fait le siège du camp adverse… et récolté leur succès sur le gong avec un but décisif de Leon Goretzka, pour reprendre deux unités d'avance en tête de la Bundesliga. Au fait, Robert Lewandowski a planté un triplé.

Deux tueurs, des endormis et un réveil

De l'énergie, des pépins physiques… et un gagnant

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Süle, Boateng (Javi Martínez, 71e), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané (Hernandez, 91e), Müller (Choupo-Moting, 90e), Coman (Gnabry, 67e) - Lewandowski. Entraîneur : Flick.



Borussia Dortmund (4-3-3) : Hitz - Meunier, Hummels, Zagadou (Morey, 69e), Schulz - Delaney (Bellingham, 70e), Can, Dahoud - Reus (Reinier, 76e), Haaland (Tigges, 60e), Hazard (Brandt, 61e). Entraîneur : Terzić.

Tout le monde l'attendait, et il a eu lieu. Chacun voulait voir, et personne n'a été déçu. Énormément mis en valeur par les médias, peut-être davantage que l'affiche en elle-même comptant pour la 24journée de Bundesliga, le duel des titans entre Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland a ébloui le football allemand ce samedi. Avec un succès pour… l'attaquant du Bayern Muncih, auteur d'un triplé salvateur en réponse au doublé précoce de l'avant-centre du Borussia Dortmund (deux buts lors des neufs premières minutes !). Qui a craqué sur la fin, au bout d'une rencontre riche en émotions (quelle première période !), après s'être montré ultra réaliste et avoir repoussé tant bien que mal les innombrables assauts de Bavarois archi-dominateurs. Las, le champion en titre a fini par s'imposer à quelques minutes du terme pour reprendre deux points d'avance en tête du classement et le Norvégien s'est blessé. Cruel, divertissant et inévitable.Si certains craignaient que ce choc tourne finalement au fiasco, quelques secondes suffisent pour les rassurer avec un Borussia qui impose son rythme fou. Dès la première action de la rencontre, Haaland convertit d'ailleurs cette détermination en but suite à un centre de Meunier mal repoussé par Alaba et donne l'avantage aux visiteurs. Cinq grosses minutes plus tard, le tableau d'affichage bouge encore avec une réalisation… d'Haaland (sa dix-neuvième, en autant de journées de championnat), le Norvégien mettant en évidence les manques défensifs du Bayern suite à un contre éclair mené par le trident Hitz-Can-Hazard. 0-2, et la dixième minute de jeu n'est pas encore atteinte. Déjà embêtés par la victoire du leader provisoire Leipzig , les Bavarois se retrouvent donc dos au mur : ils ont 80 minutes pour au moins refaire leur retard, et récupérer le trône. Pas impossible, au vu de leur? Sur le papier, peut-être. Mais sur le terrain, et malgré un nombre de duels gagnés bien supérieur à l'adversaire, les occasions de Sané ou Lewandowski ne terminent pas en tremblements de filets. Cependant, la domination locale se fait de plus en plus intense… Alors, la missionpeut-elle rapidement se concrétiser ? Avant la demi-heure de jeu, Lewandowski apporte une première réponse affirmative : en dépit du tacle d'Hummels, le Polonais reprend victorieusement le caviar de Kimmich.Une réduction du score logique, qui confirme que Munich a retrouvé son mode machine de guerre. D'ailleurs, les Bavarois ne s'arrêtent pas là. Hummels doit ainsi s'interposer pour empêcher l'égalisation de Lewandowski, alors qu'Hitz s'emploie afin d'éviter celle de Coman. Lequel finit par obtenir un penalty sanctionnant l'intervention de Dahoud, que son pote Robert transforme. 2-2, voilà la pause bien méritée pour souffler. L'entracte ne dure cependant pas très longtemps, puisqu'Hazard fait trembler Neuer dès le retour des vestiaires. Puis c'est l'excellent Coman, au rebond d'un tir de Kimmich, qui manque de surprendre le gardien du Borussia. Bref, le second acte ressemble au premier si l'on omet les pions : de l'intensité, un Dortmund qui démarre en trombe avant de se concentrer sur les contres (et qui, au passage, à inscrit ses deux caramels sur en trois tentatives cadrées pour quatre frappes en tout) et un Munich qui met le pied sur le ballon (plus de 60% de possession, à l'heure de jeu) en étant bien décidé à aller chercher les trois unités. Malheureusement pour la bande de Terzić, qui a un rendez-vous de Ligue des champions important dans trois jours, les choses se compliquent encore avec la blessure d'Haaland. En face, c'est Boateng qui se fait mal et qui doit se faire remplacer. Normal : après tant d'efforts, les organismes flanchent. N'empêche, les dernières forces sont balancées dans la bataille… et font mouche, avec le caramel décisif de l'entrant Gortzka et le triplé enfin attrapé par Lewandowski. Merci Messieurs, c'était plutôt joli !