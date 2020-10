Vainqueur de West Ham, Liverpool prend la tête

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Gomez, Robertson - Jones (Shaqiri, 71e), Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino (Jota, 71e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



West Ham (5-4-1) : Fabiański - Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku (Lanzini, 90e) - Bowen, Souček, Rice, Fornals - Haller (Yarmolenko, 74e). Entraîneur : David Moyes.

RedsHammersWest Ham a bien cru refaire le coup.Après avoir tapé Wolverhampton et Leicester puis fait jeu égal avec Tottenham ou Manchester City, les hommes de David Moyes ont failli frustrer un cinquième cador de suite. Mais comme la semaine dernière contre Sheffield , lesont su renverser la situation avec un nouveau but décisif de Diogo Jota (2-1). Privé de Van Dijk, Matip, Fabinho, Keita, Alcântara ou Oxlade-Chamberlain, Liverpool s'est fait cueillir sur la première occase des. Oublié à l'entrée de la surface sur un centre de la gauche, Fornals a eu tout le loisir d'ajuster Alisson (0-1, 10). Et ainsi sanctionner ce mauvais renvoi de Gomez, associé dans l'axe au néophyte Nathaniel Phillips (23 piges, un seul match pro avec les). Globalement inoffensifs en première période, si l'on excepte ce tir de peu à côté signé Henderson (25), les hommes de Jürgen Klopp s'en sont remis à un péno gratté et transformé en force par Salah pour recoller (1-1, 42).À l'origine de l'ouverture du score et fautif sur l'égalisation, Arthur Masuaku a cru offrir le doublé à Fornals. Mais l'Espagnol a manqué de mordant sur ce centre de l'ex-Valenciennois, très en jambes (52). Avant de la jouer trop perso, et de se faire contrer in extremis par Robertson (67). Face à Liverpool, ça pardonne rarement : longtemps stériles, lesont fini par trouver l'ouverture sur une action collective conclue par les deux entrants Shaqiri et Jota (2-1, 85). Jürgen Klopp militait pour un retour aux cinq changements ? Deux ont suffi à son équipe pour signer un 63match sans défaite de suite à Anfield (record maison égalé), et s'emparer provisoirement de la première place aux dépens du voisin Everton.