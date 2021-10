Des larmes, un câlin et une belle discussion entre Umtiti et Laporta

MD

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants...Il y a des rencontres et des moments qu’on n’oubliera jamais. Et après le dîner aux chandelles entre la Belle et le Clochard autour d’un plat de spaghettis mais aussi le baiser entre Jack et Rose à l’avant du Titanic, s’ajoute à la liste des instants magiques la réunion entre Samuel Umtiti et Joan Laporta. Blessé et complètement mis de côté par Ronald Koeman depuis un an, l’ancien défenseur de l’Olympique lyonnais a rencontré son président pour évoquer son avenir. Une discussion magnifique, pleine de sentiments et d’émotions, digne des plus grandes scènes du cinéma.Longuement interviewé par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Samuel Umtiti a avoué avoir complètement craqué lors d’une réunion avec le président du FC Barcelone en début de saison., confie le Français de 27 ans.(Laporta)"Samu, si tu es en bonne santé, tu dois le prouver et ensuite tu auras peut-être des opportunités". Un échangetrès intense qui a bouleversé Umtiti :. Tout est bien qui finit bien, ledévoilant même qu’il y a euLe bisous ! Le bisous ! Le bisous !