Daniel Keita-Ruel : braquages, prison et rédemption

Zizou et le Bolzplatz

« Avec ma mère, on parle aussi un peu italien de temps en temps. Pour elle c’est facile parce que sa famille est d’origine corse. Moi, je l’ai appris quand j’étais en prison. »

Des jambes de Buli, une tête de district

« J’aurais pu signer à Mönchengladbach pour quelques briques de Capri-Sun et un sac de pommes de terres. Mais là j'étais vraiment gâté. Tu gagnes des sous, tu signes un contrat avec Nike, on te donne tout »

Braquages à l'italienne

Verdict, piment de Cayenne et solitude

« Chaque jour, je me sentais un peu plus merdique. Je voulais juste que ma vie de petite frappe se termine enfin. Et soudain, j’étais là, dans une voiture, à regarder le ciel de Wuppertal, les menottes aux poignets... »

Largué le jour de la Saint-Valentin

À la recherche du temps perdu

Librairie, banque alimentaire et Warner Bros

« Je veux dire aux jeunes qui traînent dans la rue que ce n’est pas cool de jouer au gangster et de faire des cambriolages. »

En l’an 2000, l’Allemagne se trémousse sur le hit du chanteur Christian Möllmann «» Une formule qui, de l’autre côté du Rhin, se traduit par «» Vingt ans plus tard, les librairies allemandes sont prises d’assaut depuis la sortie de l’autobiographie de Daniel Keita-Ruel qui, du haut de ses 30 ans, affirme haut et fort que, non, «» . Cet attaquant franco-sénégalais en sait quelque chose : il a passé quatre ans en prison après une série de braquages commis entre les mois de juillet et d’octobre 2011 à Wuppertal, sa ville natale. Quatre longues années qui auraient pu définitivement ruiner ses espoirs de devenir un jour footballeur professionnel. Sauf que son rêve était plus fort que tout et qu’aujourd’hui, Daniel Keita-Ruel est le deuxième meilleur buteur de Greuther Fürth, un club qu’il a rejoint en 2018 et avec qui il est toujours en course pour monter en Bundesliga. S’il y parvient un jour, on pourra alors dire que sa prophétie s’est accomplie. Car en dépit des conneries, Daniel Keita-Ruel a toujours été programmé pour marquer des buts.Pour comprendre l’histoire de celui qui se fait surnommer tout simplement « Keita » , il faut rembobiner la bande jusqu’en 1989, l’année où il voit le jour à Wuppertal, une ville du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, située entre Cologne et Düsseldorf. Sa sœur Myriam et lui sont les enfants de Chérif Keita,un musicien sénégalais tombé amoureux de Françoise Ruel qui, après avoir étudié les langues à l’université de Saint-Étienne, profite du jumelage entre la cité du Forez et celle de la Ruhr pour y effectuer une année d’échange et fuir la pression de sa famille, laquelle aurait souhaité qu’elle se dirige vers l’enseignement. Françoise aurait préféré voyager et travailler dans le domaine de la culture ; elle n’a finalement jamais quitté Wuppertal, où elle travaille depuis 23 ans dans un jardin d’enfants franco-allemand. «» , explique son fils dans un français parfait. Avec sa mère, c’est d’ailleurs dans la langue de Molière qu’il converse. «Avant d’ajouter une nouvelle corde à son arc linguistique, Daniel s’exprimait déjà à merveille avec un ballon entre les pieds. Enfant de la première étoile des Bleus, son idole de jeunesse se nomme tout naturellement Zinédine Zidane. «» , affirme celui qui, sur le terrain, évolue pourtant à la pointe de l’attaque et, aujourd’hui encore, revient à Paris dès qu’il en a l’occasion «» ou pour voir son pote Thilo Kehrer.Lorsqu’il a six ans, Daniel va passer sa première détection au Borussia Wuppertal, «» , bien loin du prestige que renvoie le Wuppertaler SV, pensionnaire du légendaire Stadion am Zoo et brièvement apparu en Bundesliga dans les années 1970. Alors que ses condisciples sont harnachés en parfaits petits footeux des pieds à la tête, Keita fait montre de son talent sapé d’un simple jean. Et pour cause, ses matchs se jouent d'habitude dans la rue, sur ce que les Allemands appellent le, un terrain de béton entouré d’une cage, sur lequel Mesut Özil ou les frères Boateng ont par exemple fait leurs classes. «Le problème de Daniel, c’est qu’il lui aura fallu un peu de temps pour façonner cette «» , justement. L’enfance se fait sans père, «» Mais cela ne fait pas de lui un délinquant pour autant. Pas forcément mauvais à l’école, Daniel se distingue en maths et en religion. Même si ses profs comprennent bien vite que c’est en EPS qu’il est le plus doué. Direction la filière sport-études dans un lycée spécialisé où il acquiert, presque logiquement, le statut d’un des meilleurs jeunes joueurs de la ville. Toujours bien entouré, Keita progresse à son rythme et refuse à ce titre une offre du MSV Duisbourg. Par amitié aussi, il dira non au Fortuna Düsseldorf et au championnat national de jeunes, simplement parce que contrairement à lui, son pote Burak n’avait pas été retenu le jour de leur détection.Et puis à dix-sept ans, le téléphone sonne. C’est le destin, son destin, qui l’appelle : «» Non seulement Daniel a une minute, mais en plus,il est prêt à traverser le gué. En même temps, qui pourrait refuser une offre pareille ? «» , se souvient-il. Il y aura évidemment bien plus que ça : «» Honoré de quelques entraînements avec le groupe pro, Daniel fait la connaissance de Steve Gohouri, tragiquement décédé par noyade en 2015. «Le manager de Gladbach, Max Eberl, ne dirait pas le contraire. C’est en effet une décision particulièrement immature qui va, contre toute attente, précipiter le renvoi de Daniel Keita-Ruel du Borussia. Alors que son contrat lui interdit de participer à d’autres matchs que ceux de son club, le gamin de Wuppertal pêche par amitié et revient défendre les couleurs de son ancienne école lors d’un tournoi en salle. Malgré le show attendu sur le terrain, il perd ses nerfs en finale face aux assauts des défenseurs qui veulent se payer la star locale. Bilan : un carton rouge et cinq matchs de suspension. «» , résumait Max Eberl au sujet de Keita. Lui qui rêvait de devenir professionnel a vu s’envoler ce qui devait être sa meilleure chance. Et la chute vers le bas ne fait que commencer.Daniel a dix-huit ans et rebondit en D4, à Bonn. Pendant un an, il joue milieu offensif et continue d’apprendre. Lorsque le Wuppertaler SV le rappelle ensuite pour assurer son maintien un échelon plus haut, il n’hésite pas à rentrer au bercail. Sauf que le maintien n’est finalement pas validé et que Daniel passe l’été suivant à ronger son frein, attendant de savoir ce qu’il adviendra de son contrat. On le croise alors souvent au restaurant italien Don Camillo & Peppone, sur la Laurentius-Platz. Pendant que sa mère et sa sœur vivotent dans le sud de la France, Keita tue le temps en taillant des bavettes avec Giuseppe, son pote cuistot. Il a un peu de blé de côté, mais il est désœuvré. À l’heure qu’il est, il devrait normalement se préparer à jouer en Bundesliga avec Gladbach, mais non, tout ça est derrière lui. Marko Marin, l’un de ses camarades de promo, a réussi à faire partie des 3% à percer dans le groupe pro. Lui non. Et c’est alors qu’arrive Mario. On ne sait pas trop ce qu’il fait dans la vie, il gère des «» , comme il dit. Et il fréquente souvent le Don Camillo & Peppone. Giuseppe le connaît bien, c’est donc tout naturellement que Mario commence à s’incruster dans les conversations avec Daniel.En cet été 2011, Daniel est naïf, il ne sait pas trop où il en est. Il attend de savoir de quoi son avenir sera fait, mais sans trop prendre les devants non plus. Mario a bien une idée : un grand gaillard d’1,88 mètre dans la force de l’âge, ça pourrait faire un bon braqueur, non ? Pas des surfaces de réparation, mais plutôt de boutiques de fringues, de kiosques à journaux, de bureaux de poste, de magasins de bricolage... Évidemment, Mario n’est pas con. Alors il introduit la chose avec subtilité : du fric facile, aucun risque, pas d’armes... Daniel se dit «» Et ça y est. Il est passé dans le camp des malfrats. Les réunions se font dans la cave du resto de Giuseppe. Mario reste en retrait et commandite des opérations «» , tandis que Daniel et d’autres complices se coltinent le travail de terrain. Après la boutique de fringues et le kiosque à journaux, Keita a quelques milliers d’euros supplémentaires en banque. Une banque qui prend la forme d’un sac plastique planqué derrière l’armoire de sa chambre, histoire d’éviter que sa maman ne tombe dessus. Est-ce que cette vie lui plaît pour autant ? Non. «» Car côté football, Daniel n’a finalement pas bougé de Wuppertal. Il aimerait se reconcentrer pleinement sur son objectif de devenir professionnel.Sauf que Mario et sa bande ne l’entendent pas de cette oreille. «» Daniel se sait traqué. Il a mis le doigt dans l’engrenage d’une machine trop puissante pour lui. La situation devient intenable et le changement d’attitude, de plus en plus flagrant : sa mère et sa copine sont interpellées par ce repli sur lui-même, ses potes s’étonnent de le voir fuir en entendant une sirène de police et son banquier est surpris par sa demande d’ouvrir un coffre-fort. La solution idéale serait de trouver un club loin de Wuppertal, pour continuer à jouer au foot tout en fuyant cette vie infernale qui est devenue la sienne. Mais les semaines passent et deux braquages plus tard, le couperet tombe. Daniel et ses complices découvrent qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de fuir et se font arrêter par la police le matin du 8 novembre 2011.Au moment de son arrestation, l’esprit de Keita s’embrouille. «[...][...][...]"Enfin. Toute cette merde est enfin derrière moi." » Vraiment ? Naïvement, Daniel croit qu’avec son casier vierge, il s’en tirera – au pire – avec un peu de sursis et quelques heures de travail d’intérêt général. Sauf qu'en Allemagne, la justice prend très au sérieux les attaques à main armée en bande organisée et aucune faveur ne lui est accordée. Pensant un temps être libéré sous caution, Keita déchante bien vite lorsque le procureur fixe celle-ci à un million d’euros. Qui serait prêt à débourser une telle somme pour un jeune footballeur coupable de délits à répétition, même en tant que simple exécutant ? Personne.Incarcéré dans l’attente de son procès, Daniel fait la connaissance d’un milieu qu’il ne connaissait qu’à travers les on-dit et les séries télé. En prison, s’il ne subit pas de violence physique, il fait cependant face à une forme violence morale : la solitude et l'incertitude. Lorsque son procès s’ouvre finalement sept mois plus tard, il sait pourtant qu’il ne pourra pas échapper à une condamnation ferme. Dans les couloirs du palais de justice de Wuppertal, les médias se sont pressés pour couvrir l’audience de cet ancien espoir déchu du football allemand. Lui qui pensait pouvoir leur faire face commence finalement par demander une interruption de séance pour aller reprendre ses esprits aux toilettes. Le choc est trop brutal. Tout au long des débats, Daniel adopte une position froide et renfermée. Ce qu’il considère comme de l’humilité est perçu en face comme de l’arrogance. À tel point que le jour du verdict, il subtilise un peu de piment de Cayenne dans la cuisine de la prison où il a trouvé un emploi et se frotte les yeux avec pour provoquer une crise de larmes au moment où il implore le pardon de ses victimes. Mais la stratégie ne fonctionne pas. La Justice le condamne à cinq ans et demi d’emprisonnement.Alors qu’il pense négocier une remise de peine dans une prison ouverte, le deal capote lorsqu'on lui apprend que Giuseppe, son pote du resto italien qu’il tentait de protéger en affirmant que ce dernier n’était pas impliqué, a finalement avoué sa complicité dans les casses. «, murmure-t-il aujourd’hui.En prison, Daniel continue de vivre isolé, en raison du régime imposé aux braqueurs. Un régime qui l’empêche d’assister aux funérailles de son père, décédé pendant son incarcération. L’administration pénitentiaire exigeait en effet qu’il s'y rende pieds et poings menottés. Inconcevable. Grâce à l'intervention de l’aumônier de la prison, on lui concède finalement de ne porter les pinces que le temps du trajet. Mais le matin de la mise en terre, on ne viendra finalement jamais le chercher. Officiellement en raison d’un risque d’évasion trop important. «Ce n’est pas le seul coup de poignard qu’il reçoit. Un an après son incarcération, le jour de la Saint-Valentin, sa copine lui rend visite pour lui annoncer qu’elle le quitte. Elle ne supporte plus la situation. Daniel serre les dents et s’accroche à son rêve : faire partie des 22% de détenus allemands à réussir leur réinsertion, en devenant footballeur professionnel. «» Et de rappeler le funeste destin de son voisin Benjamin, un père de famille qui, six mois avant sa sortie, s’est pendu aux barreaux de sa cellule après que sa compagne lui a annoncé sa décision de rompre avec lui. Un récit tragique qui participe à faire travailler Daniel chaque jour dans le même but, avec le soutien indéfectible du responsable des sports de la prison qui croit également en son talent et voit en lui un détenu modèle. Suffisant pour lui offrir un emploi d’agent d’entretien des installations sportives et la possibilité de s’entraîner au quotidien. «"qu’est-ce que tu fais dans une cellule alors que tu devrais jouer en Bundesliga ?"Lorsque la psychologue de la prison discute du projet de réinsertion de Daniel alors que la fin de sa peine approche, le discours n’a pas changé : il veut toujours devenir footballeur professionnel. Sauf que Mme Fischer ne l’entend pas de cette oreille. L’idée relève de l’utopie, il serait bien plus réaliste d’entreprendre une formation de jardinier-paysagiste tout en continuant de taper le cuir le dimanche. «» Heureusement pour Daniel, Mme Fischer est alors enceinte et lorsqu'elle part en congé maternité, son remplaçant se révèle beaucoup plus compréhensif et lui accorde son transfert en prison ouverte.Enfin, Daniel peut recommencer à jouer au foot, au Germania Ratingen, pensionnaire de D5 qui lui avait promis une place dans son effectif. Mais son passage en semi-liberté tourne court puisqu'à la suite d’un retour tardif, il est renvoyé en centre fermé. Jusqu’à ce jour où, alors qu’il travaille en cuisine, on vient lui annoncer qu’il est définitivement libre, après quatre ans passés derrière les barreaux. Une nouvelle vie peut enfin commencer et son chemin est tout tracé vers le haut. Après Ratingen, il grimpe d’un échelon à Wattenscheid, où il fait la connaissance du frère de Leroy Sané, avant de signer en D3 au Fortuna Cologne, malgré un appel du pied de Paderborn, connu pour avoir accueilli Süleyman Koç, seul joueur avant lui à être passé derrière les barreaux. «» , sourit Daniel qui, aurait peut-être déjà connu la Bundesliga s’il s’était engagé avec le club. Mais à l’époque, il avait donné sa parole à Cologne et les marques de confiance étaient alors trop rares pour être trahies. Finalement, à l’été 2018, il signe à Greuther Fürth, loin de son Wuppertal natal et devient ainsi le deuxième footballeur à avoir réussi à passer professionnel malgré un passage en prison.En Allemagne, son histoire a logiquement suscité la curiosité médiatique. «» Le projet, soumis aux deux plus grandes maisons d’édition allemandes, fait mouche immédiatement. «» , se souvient Daniel, qui se réservait cependant les week-ends pour être pleinement concentré sur le football, son métier, qu’il espère exercer encore de longues années. «Avec cette biographie, peut-on parler d’une forme de thérapie ? «, répond l’intéressé en soufflant.» Ironie du sort, la Justice lui a demandé d’animer des ateliers avec des jeunes en difficulté pour qu’il raconte son histoire. «Cela ne l’empêche pas pour autant d’endosser la casquette de «» de temps en temps. «» Récemment, on l’a par exemple vu donner, le temps d’une journée, un coup de main à la banque alimentaire de Wuppertal. «"Ah ouais Keita il se met en scène quand il aide les pauvres !"S’il refuse de se considérer comme «» , force est de constater que son livre en inspire plus d’un. À commencer par ses coéquipiers qui, à le croire, s’en sont tous procuré un exemplaire. Mais pas seulement. «"Le bouquin du footballeur ? Non, on n’en a plus, il faut qu’on en recommande." » Désormais dans la lumière, le monde entier connaîtra peut-être bientôt l’histoire de Daniel Keita-Ruel. Peu après la sortie de son livre, une maison d’édition britannique s’est montrée intéressée pour le traduire en anglais et Warner Bros s’est déplacé des États-Unis jusqu’à Fürth pour lui proposer d’adapter le récit à l’écran. Et si le prochain braquage avait lieu à Hollywood ?