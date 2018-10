Damien Martin : « Je n’ai rien contre les sangliers, mais le terrain a toujours été là »

Sale semaine pour le Rhône Crussol Foot 07 : en plus de s’être fait cogner (0-7) au 4e tour de la Coupe de France par Limonest (N3), le club ardéchois a, comme son voisin du FC Larnage-Serves quelques jours plus tôt, vu une harde de sangliers démolir l’un de ses terrains d’entraînement à coups de groin. C’était dans la nuit du 24 au 25 septembre, et ça n’a pas beaucoup fait rire le président du club, Damien Martin, dont le quotidien de dirigeant est déjà bien assez compliqué comme ça.

Non, de mémoire, on a déjà eu une autre visite. Mais le problème, c’est que le club a grossi depuis, et qu’on n’a que deux terrains homologués pour les matchs de niveau Ligue. Ça nous pose de gros problèmes de planification pour le week-end prochain. Ce week-end, on a pu gérer correctement, on a avancé des matchs de jeunes au samedi. Pour l’équipe première, ça n’a pas d’incidence, car le terrain honneur n’a pas été touché. Mais il faut savoir que selon les règlements, un match de Coupe de France n’est pas censé avoir de lever de rideau, et là, il y a les filles qui sont en train de jouer. J’avais anticipé en appelant le délégué de terrain, puis on a fait une demande à la Ligue, qui a été très compréhensive.Oui, mais ça ne suffira pas étant donné qu’on n’a qu’un terrain homologué « Ligue » . On envisage d’inverser des matchs. Concernant les délais, ça va être, mais bon, on ne va pas pleurer.On a bon espoir que ça se passe bien, maintenant ça reste les règlements, donc si les gens ne veulent pas jouer le jeu, c’est leur droit. Mais ça nous posera de gros problèmes d’organisation. On a un autre terrain où on joue de temps en temps, et qui rendra service pour les matchs de niveau départemental, mais sur le site de La Plaine (à Saint-Péray), on n’a plus qu’un terrain pour les matchs de Ligue.Non, pas du tout. On veut accueillir notre adversaire dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on a une bonne petite équipe, on fait du jeu, et on a bon espoir de passer. Govou ? Non, il ne joue plus à Limonest, aux dernières nouvelles. En revanche, il y a le joueur qui avait blessé Falcao il me semble. En tout cas, quel que soit le résultat, aujourd’hui c’est la fête du club. Les dirigeants sont mobilisés, tout le monde est content, tout le monde est excité, et on sait recevoir. Pour l’histoire, on les avait battus en 2009 ou en 2010, l’année où on avait gagné la coupe de Rhône-Alpes, mais on évoluait plus haut à l’époque, en PHR.Ça ne nous fait pas trop rire, franchement. Je suis président du club, mais je suis un mécène du temps, pas un mécène d’argent. On a déjà eu les gens du voyage pratiquement tout l’été. Ils sont passés une première fois en juin, une autre en juillet et une troisième fois en août, et quand ils sont partis, le terrain était dans un sale état. Ça a un peu tronqué notre préparation d’ailleurs. Entre les gens du voyage et les sangliers...Oui, c’est un réel problème. Notre terrain est situé dans la vallée, presque en bordure du Rhône, c’est un passage quasi obligatoire pour les sangliers. Les chasseurs sont tout de suite venus nous voir et nous ont dit qu’ils ne devraient pas remonter tout de suite, c’est tellement sec là-haut. Mais que voulez-vous que je fasse ? Je ne vais pas acheter un fusil et attendre au bord du terrain qu’ils passent.Non, je ne crois pas. Et si j’avais des chasseurs, ils s’absenteraient parfois le week-end, donc je préfère qu’il n’y en ait pas.Ils ne sont pas trop perturbés. Chez nous, c’est : «» Chacun reste à sa place. Les joueurs sont plus désolés pour nous, en fait. Mais ils se sont adaptés. On a un vieux terrain d’entraînement, sur lequel on peut encore s’entraîner de temps en temps. En terre battue, hein, on n’est pas dans le Lyonnais, c’est pas un synthétique. On n’a pas les mêmes moyens, mais remarquez, quand une équipe du Lyonnais vient jouer ici, ils sont contents de jouer sur un vrai gazon.On s’entend très bien avec la commune, qui a été très réactive. Les services techniques sont venus retirer les parties de la pelouse qui étaient endommagées, et poser des rouleaux de pelouse à la place. Maintenant, il faut que ça prenne. On devrait pouvoir rejouer dessus d’ici trois semaines.Les terrains sont clôturés, le problème c’est que quand les gens du voyage sont venus ils ont fait des trous dans les grillages, par lesquels les sangliers ont pu entrer.Sans doute, mais que voulez-vous que je vous dise ? Ce n’est pas à moi de dire pourquoi ils sont là, ce n’est pas mon boulot d’étudier le cheminement des sangliers. Moi, je sais simplement que je n’ai rien contre les sangliers, mais que depuis que je suis arrivé au club en 1993, le terrain a toujours été là.Non, non, ça ira. Il y avait aussi George Clooney qui avait un cochon, il me semble ! Je vous donne un scoop, là ! Vérifiez l’info quand même, faites votre boulot de journaliste, heinEncore une fois, je ne suis pas un adepte de la chasse, mais je pense que l’image du chasseur qui s’envoie deux-trois bouteilles de vin avant de prendre le fusil est révolue. J’ose quand même espérer qu’ils ne font pas des lâchers de poules et ne tirent pas à la mitraillette ! Je pense qu’ils sont raisonnables, et je pense qu’il en faut, des chasseurs. Les sangliers, si on n’en abat pas tant par an, on est embêtés.Non, nous, ce serait plutôt la chèvre ardéchoise ! Le sanglier est quand même réputé ici, avec les glands, les ci, les ça, les châtaignes. On est Ardéchois, mais des Ardéchois du bord du Rhône, pas des Ardéchois des montagnes !Non, non, la mairie a retiré la pelouse détruite et a acheté de nouveaux rouleaux. Encore une fois, ce ne sont pas des choses que je maîtrise, je ne suis pas jardinier, mais les services techniques s’occupent bien du terrain. En tous les cas, je compatis avec ce que peuvent vivre les autres clubs qui ont vu leur terrain dévasté. Les autorités, il va quand même falloir qu’elles se penchent là-dessus.On souhaiterait déjà que les médias nous appellent pour autre chose que les sangliers. Aujourd’hui, le foot amateur et même le sport amateur ont mal à la tête. Être champions du monde n’a rien changé pour moi, à part m’amener de nouveaux licenciés et donc de nouvelles contraintes. On n’a même pas eu un mail de remerciement de la Fédé et ça, je l’ai un peu mauvaise. Aujourd’hui, je ne me sens pas champion du monde : notre sport à nous, il est dans la panade, et pour les bénévoles, c’est très compliqué. Je suis content qu’on ait gagné la Coupe du monde, je suis fier qu’on ait des garçons comme Mbappé ou Kanté, qui donnent une bonne image du foot français. Mais au-delà de l’image, la Fédé brasse beaucoup d’argent et ce sont toujours les mêmes qui se partagent le gâteau. Il y a beaucoup de bénévoles à la FFF, mais à partir du moment où on mange chez Pierre, Paul ou Jacques, dans des 3 ou 4 étoiles, on n’est plus bénévole. Moi, le seul contact que j’ai avec la FFF aujourd’hui, c’est le relevé de comptes. Et quand je monte à Lyon pour aller à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, je ne me permets pas de donner mes frais de déplacement à mon comptable. À la Fédé, ils ont le pot de confiture devant eux, et ils mettent en permanence les doigts dedans... Quand je vois les gamins s’entraîner avec des chasubles déchirées et que je ne peux pas en acheter de nouvelles, ou que mon club ne peut offrir que le haut du joggingaux licenciés, ça me fait mal au bide. Mes contraintes, c’est ça. Celles du plus gros club du district Rhône-Ardèche.