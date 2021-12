D'après le CIES, Moussa Diaby et Kylian Mbappé ont actuellement la même valeur marchande

MD

Encore un ancien titi qui vole la vedette aux joueurs du PSG. Dans sa lettre hebdomadaire , le CIES (Centre international d'étude du sport) s'est penché sur les joueurs U23 du Big-5 aux plus grandes valeurs marchandes. On apprend ainsi que Erling Haaland, Vinícius Júnior et Phil Foden pourraient théoriquement être transférés jusqu'à 150 millions d’euros ou plus dès cet hiver. Du côté de Manchester United, Mason Greenwood et Jadon Sancho suivent de près les trois attaquants avec des valeurs respectives estimées à 140 millions d’euros et 130 millions d’euros.La plus grande surprise réside sûrement dans la suite de ce petit classement. Moussa Diaby, Kylian Mbappé et Yeremi Pino se partagent les trois dernières places du Top 10 avec une valeur identique de 80 millions d’euros. Ferran Torres, l’autre talent de Manchester City, et João Félix, les devancent tous les trois. Surprise ? Peut-être pas vraiment. Même si le CIES n’indique pas les critères de son modèle économétrique qui ont permis de classer ces différents jeunes, il est probable que la durée restante du contrat ait été prise en compte. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Mbappé coûterait logiquement moins que ses 145 millions d’euros (coût du transfert en 2018 en provenance de l’AS Monaco) à son prochain club si un éventuel départ venait à se concrétiser dans les prochaines fenêtres du mercato.Florentino Pérez dans les starting-blocks.