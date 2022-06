Les Bleus avec Rabiot, Guendouzi et Diaby

MB, à Split

Le chef est de retour et voilà ses choix.Comme prévu, Didier Deschamps, revenu auprès de son groupe dans le week-end, a bien décidé de faire voler en éclats le onze battu par le Danemark vendredi soir (1-2) à l'occasion de ce déplacement à Split. Seules incertitudes : le système et l'utilisation de Moussa Diaby, annoncé comme piston droit par la FFF, mais qui pourrait également évoluer ailier d'un 4-2-3-1. Sans surprise, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé vont s'asseoir sur le banc, alors qu'Adrien Rabiot va débuter.Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe (c.) - Diaby, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot, Digne - Nkunku, Ben Yedder.Du côté de la Croatie, Zlatko Dalić a également effectué plusieurs changements après la défaite face à l'Autriche (0-3) et Luka Modrić revient, entre autres, dans un onze intégré dans le même temps par Dominik Livaković, Borna Barišić, Domagoj Vida, Martin Erlić et Ante Budimir,Livaković - Juranović, Erlić, Vida, Barišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Majer, Budimir, Brekalo.