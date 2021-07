Libertadores : cinq arbitres suspendus pour des buts injustement refusés

PC

Pas le droit à l’erreur.Cerro Porteño, club basé dans la capitale paraguayenne d'Asunción, et Boca Juniors jouaient dans la nuit de mardi à mercredi leur huitième de finale aller de Copa Libertadores, respectivement face à Fluminense et l'Atlético Mineiro. S'étant incliné deux à zéro à la maison, le club paraguayen se retrouve en très mauvaise posture pour accéder aux quarts de finale, et Boca s'est compliqué la tâche en concédant un nul (0-0). Mais il aurait dû en être autrement, dans les deux rencontres.Nous jouons la 41minute, et Cerro Porteño ouvre le score contre Fluminense à la suite d'un centre mal dégagé. La joie est de courte durée, puisque l'arbitre de touche signale un hors-jeu. Hors-jeu que les assistants chargés de la VAR confirment. Or, aucun des arbitres ne s'est aperçu que le latéral droit de Fluminense, proche de la ligne de touche, couvrait le malheureux buteur du club paraguayen. L'ouverture du score est refusée à Cerro Porteño, qui s'inclinera ensuite sur le score de deux à zéro.Idem à la 35minute du match entre Boca Juniors et l'Atlético Mineiro, lorsque Boca marque après un ballon mal dégagé. La VAR, après une première vérification, est sur le point d'accorder le but que l'arbitre de champ avait lui aussi accordé au départ, mais au bout de cinq minutes de réflexion et dans une atmosphère tendue, le but est refusé pour une supposée poussette d'un joueur de Boca, qui aurait déséquilibré un adversaire. Aucun but ne sera marqué par la suite.La Commission des arbitres de la CONMEBOL a donc informé par communiqués de sa décision de suspendre pour une durée indéterminée les fautifs. Concernant le match entre Cerro Porteño et Fluminense, l'arbitre de touche, Julio Fernández, ainsi que les deux arbitres chargés de la VAR, César Deischler et Eduardo Gamboa, sont écartés des terrains pour. Concernant le match entre Boca Juniors et Mineiro, ce sont Andrés Rojas, l'arbitre principal, et Derlis López, l'arbitre chargé de la VAR, à qui l'on retire le sifflet pour les mêmes raisons.Carton rouge pour les arbitres.