Comment défendre contre Ibrahimović ?

Que ce soit sur les pelouses européennes ou dans le reste du monde, voilà deux décennies que Zlatan Ibrahimović persécute les défenses. Une habitude toujours d'actualité pour l'attaquant, malgré ses 39 ans. À l'heure de retrouver son ex avec Milan pour un quart de finale de Coupe d'Italie qui s'annonce bouillant, l'ancien de l'Inter pose donc encore la question : existe-t-il un secret ou des astuces pour lui résister ?

Une quasi-perfection à redouter...

... avec des petits défauts à exploiter

Samedi 23 janvier. À San Siro se tient le choc de cette dernière journée de la phase aller de Serie A, Milan-Atalanta. Laest en train de corriger le leader milanais (0-3), et pourtant, Zlatan Ibrahimović a encore une cartouche dans le short. En plein temps additionnel, lesréclament un penalty, malgré le fait que le sort du match semble déjà scellé. Une scène qui amuse (ou agace) l'attaquant de l'Atalanta, Duván Zapata, qui s'approche de Zlatan et sort le flingue :ose le Colombien. D'un grand sourire, Ibra réplique au bazooka :Une vanne appuyée par des chiffres : 498 réalisations en club pour le Suédois, contre 373 rencontres pour son provocateur.Toujours aussi efficace, que ce soit dans les paroles ou devant les cages, l'ancien du Paris Saint-Germain en est cette saison à douze pions en neuf matchs de Serie A. Il est le troisième meilleur buteur de la compétition (derrière Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile), et de loin le numéro un niveau ratio (un tremblement de filets à chaque heure qui passe !). Le tout, alors que sa 39bougie a été soufflée au mois d'octobre. Ses débuts chez les professionnels remontant à 2001, cela fait donc deux décennies que le bonhomme explose avec une incroyable régularité les arrière-gardes adverses. Lesquelles ne semblent toujours pas avoir trouvé la méthode pour le contrer, même si la- et notamment l'excellent Cristian Romero - l'ont parfaitement canalisé en coupant les transmissions le cherchant. Alors, est-il possible de bien défendre face au Z ?Le principal problème réside dans la dimension physique de l'ogre, sur qui beaucoup se sont cassé les dents : que ce soit dans sa Suède natale, aux Pays-Bas, en Italie, dans l'Hexagone, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne ou avec la sélection, Ibrahimović a toujours su exploiter sa carcasse imbougeable aux yeux de l'adversaire et en même temps hyper souple. Injouable dos au but et doté d'une remarquable protection de balle, le Suédois utilise à merveille son mètre 95 lorsqu'il s'agit d'évoluer en pivot ou de se retourner pour se mettre en situation idéale. Même ceux qui ne l'ont croisé que quelques fois ont eu le temps d'être impressionnés par le gabarit du bonhomme. En 2016, après une rencontre face à Manchester United, le défenseur de Northampton Town Gabriel Zakuani le qualifie ainsi depour la BBC :Pire : même si le temps qui passe fait son effet, la machine humaine conserve une certaine rapidité gestuelle d'exécution assez folle et une vitesse de course tout à fait correcte, qualités que ne partagent généralement pas les attaquants de son profil. Sans oublier sa redoutable technique, et son adresse de tueur. En d'autres termes, Ibra incarne la définition même de l'avant-centre complet.(par la taille, NDLR)target man, confirmait d'ailleurs Kurt Zouma dans les colonnes deen 2015, lui qui l'a affronté avec Saint-Étienne ou Chelsea en Ligue 1 et en Premier League.Avis partagé par l'œil du gardien Simon Pouplin, dansReste quen contrairement à ce qu'il laisse entendre, Ibrahimović n'est pas parfait. Au-delà des efforts défensifs, ses défauts ont déjà profité à certains de ses adversaires. Au niveau de la mobilité, par exemple. Même s'il peut avoir tendance à décrocher, l'ex-Barcelonais ne court pas énormément et privilégie le ballon dans les pieds à la prise de profondeur. Ce constat n'a rien d'un scoop, mais peut aider le défenseur. Au moins dans sa capacité à rester lucide, et à ne pas s'épuiser., a ainsi estimé Rio Ferdinand, sur BT Sport.Un autre filon peut consister à appuyer sur l'aspect psychologique, malgré le mental en béton du bonhomme. Méthode empruntée par Grégory Arnolin, ancien arrière central du Sporting Gijón qui ne l'a toutefois croisé qu'à deux reprises lors de sa courte période catalane :Les quatorze cartons rouges de sa carrière, ajoutés à ses 139 biscottes, confortent cette hypothèse : lorsqu'un caillou ou un orteil ennemi se coince dans sa godasse, Ibra est capable de baisser considérablement son niveau de jeu, voire même de dégoupiller. Observation confirmée par son meilleur ennemi Marco Materazzi dans, en 2013 :Sans doute pour ça que lorsqu'ils se rencontraient, l'Italien le fracassait régulièrement. Un soir, le Z s'est vengé et a envoyé son agresseur à l'hôpital. C'était en 2010, lors d'un derby Inter-Milan. Plus de dix ans plus tard, pour la même affiche comptant pour les quarts de finale de Coupe d'Italie, le Suédois voudra laisser un nouveau souvenir. Bonne chance à la défense