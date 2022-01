Clermont et Reims se neutralisent

Clermont 0-0 Reims

Clermont (4-2-3-1) : Djoco - Zedadka, Seidu, Ogier, Nsimba - Magnin, Gastien - Dossou (Diaby, 90e), Berthomier, Rashani (Mendy, 84e) - Hamel. Entraîneur : Pascal Gastien.



Reims (5-3-2) : Rajković - Foket (Hornby, 77e), Faes, Gravillon, Abdelhamid, Locko (Busi, 45e) - Lopy, Flips (Donis, 64e), Adeline - Koffi (Doumbia, 77e), Mbuku (Kebbal, 45e). Entraîneur : Óscar García.

Une supériorité numérique invisible.À onze contre dix pendant plus de 75 minutes, Reims peut pourtant remercier Predrag Rajković, auteur de plusieurs parades décisives, et qui permet aux Rémois de ramener un point du stade Gabriel-Montpied contre Clermont.D’entrée de match, Clermont prend le contrôle du ballon et impose son jeu aux Champenois. Bien lancé en profondeur, Hamel prend le meilleur sur Faes, mais bute sur Rajković au moment de conclure (6). Les Auvergnats se retrouvent ensuite à dix avec l’expulsion de Seidou. Le défenseur fauche Koffi qui filait au but et écope logiquement d’un rouge (14). Pas de quoi refroidir les hommes de Pascal Gastien pour autant. Dossou (18), intenable ce dimanche après-midi, et Berthomier sur coup franc (20) mettent le gardien rémois à contribution sans parvenir à ouvrir le score. En face, Reims ne propose pas grand-chose, et pourtant, sur une perte de balle clermontoise, Adeline trouve Flips. Seul dans la surface, le Rémois ouvre trop son pied et ne cadre pas sa frappe (28).Dès la reprise, Óscar García tente de changer les choses et lance Kebbal. Le jeune prodige se procure une belle occasion, mais sa frappe est contrée par Nsimba au dernier moment (74). En face, Clermont pousse, mais ne parvient pas à inquiéter Rajković. Seul Dossou parvient à enflammer ce match et oblige le gardien rémois à deux belles interventions en l’espace de quelques secondes (62).Reims repart avec un point, Clermont avec des regrets.