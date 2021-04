Claude Callegari : One day a Gunner, forever a Gunner

Les Gunners ont appris ce mardi la disparition de Claude Callegari, qui était l'un de leurs fans les plus célèbres. Hommage à un amoureux d'Arsenal qui s'est éteint à 58 ans.

RIP Claude ??❤️ — Ian Wright (@IanWright0) March 30, 2021

L'hommage de Ian Wright

Par Maurice de Rambuteau

La phrase est signée Éric Cantona, mais définit plutôt bien qui était Claude Callegari : un, un point c'est tout. Il y a des gens pour qui le football, c'est un peu plus que vingt-deux acteurs qui courent après un ballon. Pour qui Arsenal est autre chose que le club le plus frustrant d'Angleterre. Claude Callegari faisait clairement partie de ceux-là. Apparu sur la chaîne de fans d'Arsenal AFTV, il est devenu en quelques années le visage du ras-le-bol, mais aussi de l'espoir sans faille des supporters desPour comprendre l'histoire de « Claude » , il faut revenir neuf ans en arrière, en octobre 2012. Arsenal sort d'une saison sauvée par une troisième place en championnat, mais toujours sans trophée. Le dernier date de 2005, et les fans commencent à s'impatienter. C'est alors que l'Arsenal Fans TV voit le jour. L'objectif ?Les fans se succèdent alors au micro de l'ancien animateur de radio reggae Robbie Lyle, et très vite, Claude Callegari s'impose. Le Mohamed Henni anglais crève rapidement l'écran, en tout cas au sens figuré. Son fait d'arme le plus célèbre remonte à 2016. Arsenal vient de concéder le match nul 3-3 face à West Ham après un triplé d'Andy Caroll, et voit définitivement ses espoirs de titre s'envoler au profit de Leicester. Au micro de l'AFTV, Claude Callegari n'a pas le cœur au long discours, le message est clair et se passe de traduction :Un cri guttural qui résonne probablement jusqu'au bureau d'Arsène Wenger, le principal visé. Au micro, Claude ne joue pas au consultant. Il parle avec le cœur, commentant les moindres faits et gestes d'Arsenal, à la manière d'un père protégeant son fils. Les choix du coach, les transferts, les lieux des stages d'été, rien n'échappe à son radar.En juillet 2020, Claude Callegari était écarté d'AFTV à la suite d'un commentaire raciste prononcé à l'encontre du joueur de Tottenham Heung-min Son en direct. Il n'apparaîtra plus à l'antenne. Quelques jours avant sa disparition, il postera un tweet énigmatique en réponse à une critique :Les messages de soutien se sont multipliés depuis mardi en Angleterre, allant de la légende d'Arsenal Ian Wright aux supporters des clubs rivaux de West Ham et de Tottenham. L'adieu à celui qui symbolisait ceux qui ne lâcheront jamais Arsenal, quoi qu'il en coûte. Parce que la passion, c'est aussi simple que ça.