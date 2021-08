Christian Eriksen doit-il vraiment rejouer ?

Selon la presse italienne, Christian Eriksen pourrait faire son retour sur le terrains de foot au plus haut niveau quelques semaines après son arrêt cardiaque intervenu durant l'Euro. À condition que le milieu danois ôte son défibrillateur, appareil de sécurité pourtant particulièrement utile, et que les tests observés par l'Inter soient concluants. Mais est-ce bien raisonnable ? Nombre de cardiologues, qui certes n'ont pas accès au dossier, en doutent.

En plein marché des transferts, l'information est encore plus surprenante et moins sourcée qu'une rumeur mercato. Elle vient du, qui balance donc un dangereux pavé dans la mare scientifique : quelques semaines après son arrêt cardiaque intervenu au début de l'Euro, Christian Eriksen serait de retour à l'Inter pour y réaliser des tests afin de revenir sur les terrains de football et poursuivre sa carrière comme si de rien n'était. Un come-back prévu sans supplément défibrillateur, qui plus est. Pourtant, l'Inter confirme la nouvelle dans un communiqué : «» Mais alors, est-ce vraiment raisonnable d'imaginer le Danois évoluer de nouveau au plus haut niveau ?, entame le Dr Guillaume Domain, cardiologue français en cours de spécialisation en électrophysiologie au Canada, dont il a désormais pris l'accent.» Et c'est bien là que le bât blesse : si jamais l'ancien de Tottenham rejoue en Serie A, ce sera sans sa nouvelle machine.Car voilà : en Italie, le règlement interdit à tout footballeur professionnel de taper le ballon accompagné d'un défibrillateur, synonyme de risque cardiaque. «, explique Hervé Douard, professeur de cardiologie au service "maladies coronaires, épreuves d'effort et réadaptation" à l'hôpital cardiologique du Haut-Lévêque de Pessac (Gironde).» avec l'Ajax Amsterdam, la machine éloignant le Néerlandais de la Faucheuse quand cette dernière s'invite à proximité de la pelouse , poursuit François Carré, cardiologue et médecin du sport.» , ancien international de la Fiorentina qui souffrait d'une anomalie cardiaque non détectée et décédé en mars 2018 Une Italie qui prend soin de la sécurité et de la santé de ses sportifs, donc, mais qui pourrait paradoxalement laisser Eriksen s'exposer à davantage de risques en l'autorisant à reprendre le cours de sa carrière. Parce qu'en suivant scrupuleusement la règle, le joueur de 29 ans devrait jouer sans défibrillateur... et donc sans filet de sécurité, d'où l'effet contre-productif. De toute façon, l'affaire ne tourne pas rond selon le professeur Carré. «, s'interroge l’ancien président du club des cardiologues du sport.Même malaise du côté de son confrère Hervé Douard, à l'avis encore plus tranché : «(source d'augmentation de la fréquence cardiaque, NDLR)» Et de conclure, avec un pronostic : «» Moins de deux mois après ce Danemark-Finlande a bouleversé l'Europe, l'heure est peut-être venue de se rendre à la raison.