Chili-Argentine : les arbitres de touche utilisent un gilet jaune en guise de drapeau

¡SE OLVIDARON EL BANDERÍN!Blooper de los jueces: tuvieron que empezar con un chaleco https://t.co/HmKqLD7vVy pic.twitter.com/yWL0WrBNvt — Diario Olé (@DiarioOle) January 28, 2022

¡INCREIBLE! El juez de línea del partido entre los seleccionados de Chile y Argentina en Calama está usando un chaleco reflectante como banderín. pic.twitter.com/WYuxembghy — Alcides Valentín Báez ?? (@AlcidesBaez74) January 28, 2022

Si l’Argentine s’est imposée 2-1 au Chili cette nuit en match de qualification à la Coupe du monde, ce sont les arbitres de touche qui ont focalisé tous les regards au début de la rencontre. Les assistants brésiliens, Fabricio Vilarinho et Rodirgo Figueiredo, se sont présentés au match sans drapeaux, car ils les avaient oubliés à l'hôtel, selon le. Ils ne s’en sont rendus compte que douze minutes avant le coup d’envoi et ont donc alerté les opérateurs sur place afin qu’ils aillent chercher les drapeaux à l’hôtel. L’hébergement se situant à douze kilomètres du stade et Max Verstappen n'étant pas dans les parages, il était impossible de les récupérer pour la première période.Face à cette situation embarrassante et dans l'impossibilité de suspendre le match à cause de cette erreur, les deux arbitres de touche ont trouvé une solution. Ils ont utilisé des gilets jaunes destinés à la sécurité et les ont accrochés à des bâtons noirs, en guise de drapeaux. Ils ont tout de même pu arbitrer la seconde période avec les drapeaux, gentiment remis par les opérateurs missionnés.N'y voyez aucune revendication sociale.