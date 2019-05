« Changer d'empereur, ça marque l'histoire »

Le 30 avril, l'empereur Akihito du Japon, en "poste" depuis janvier 1989, a abdiqué. Hiroki Sakai n'était pas le seul Japonais du football français, on est allés demander à deux de ses compatriotes ce qu'ils pensaient de l'évènement, en passant par Kyoto et un peu de Ranma.

Casting

- Naoto Sawai, 24 ans, milieu évoluant à l'AC Ajaccio, en Ligue 2

- Alpha Kubota, 22 ans, attaquant d'Épinal, en National 2

« C’était une très bonne période, pour une raison simple : il n’y a pas eu de guerre. »

« Épinal, au niveau du paysage, c’est pas dégueulasse. On a des vieux bâtiments traditionnels, ça me fait penser à Kyoto. »

Pour les Japonais, c’est une année très importante. Quand on change d’empereur, c’est toujours un moment qui marque l’histoire. Le 1mai, c’était un des jours les plus importants de ces trente dernières années pour nous, parce que l’empereur Akihito a passé le pouvoir à son fils. On est donc sorti d’une ère qu’on appelait « Heisei » , qui veut dire «» , pour entrer dans l’ère « Reiwa » qui veut dire «» . Quand on change d’empereur, il faut changer de nom d’ère. C’est la tradition, c’est comme ça.Ça fait très très longtemps que l’empereur meurt alors qu’il est au pouvoir. On n'a pas l’habitude qu'il parte avant, c’est incroyable. J’ai été surpris, comme beaucoup de monde, mais ça n’est pas quelque chose qui me dérange. S’il a décidé de laisser sa place, c’est qu’il a raison. Cela prouve qu’il pense plus au pays qu’à lui.Moi, j’ai 24 ans, et honnêtement, c’est moins important pour moi que pour nos aînés. C’est plus un truc de « vieux » . Après, ça reste important. Tout le Japon était concerné hier par la cérémonie. C’était une immense joie pour tout le monde.Les jeunes s’en fichent. Je parle avec mes amis qui sont encore au pays, ils ne m’ont jamais parlé d’autre chose que du changement de nom de l’ère. Pour eux, c’est ça qui est important, pas tellement l’abdication de l’empereur, ou l’intronisation de son fils Naruhito.Non, non ! Ils n’ont jamais de liberté. Franchement, c’est dur pour eux. Ils doivent vouvoyer leur femme et leurs enfants. C’est un langage très soutenu, comme s’ils parlaient pour la première fois ensemble. Ça me perturberait... On n’a pas l’impression qu’ils sont une famille. «» Non : «» Trop bizarre.Mauvaise. Il n’y a plus de jeunes au pays. Si l’on pense un peu au futur, ça va être compliqué, ne serait-ce qu’au niveau du football. Les chances de trouver un génie baissent si la population n’est pas jeune. Il y a beaucoup d’hommes célibataires au Japon , également. C’est dur de trouver une femme. Et comment paye-t-on les retraites pour tous ces gens si les jeunes ne sont pas assez nombreux ?C’était une très bonne période, pour une raison simple : il n’y a pas eu de guerre. Lors de l’ère précédente, l’ère Shōwa (25 décembre 1926 - 7 janvier 1989), le Japon a connu beaucoup de victimes à cause de la Seconde Guerre mondiale. Certes, il y a eu la catastrophe de Fukushima qui nous a causé beaucoup de douleur, mais ça reste mineur par rapport à avant. Heisei, c’était plus tranquille.Non, c’est normal qu’il n’y ait pas beaucoup d’invités à la cérémonie. Parce que normalement, on ne peut pas voir Naruhito, on ne peut pas le rencontrer. Au Japon , l’empereur est vu comme un demi-dieu.C’est l’histoire du Japon qui veut ça. Le gouvernement reste très masculin, même si c’est beaucoup mieux qu’avant. Aujourd’hui, il n'y a qu'une seule femme au gouvernement, mais au moins elle existe.Beaucoup avec internet, en regardant des vidéos sur Youtube, et je téléphone énormément à ma famille. Le 1mai, ils m’ont expliqué comment ça s’était passé, comment les voisins réagissaient... C’est un peu dur d’être loin d’eux, mais ça va, on s’y fait.Je ne suis pas beaucoup ce qui se passe là-bas, ce sont surtout mon père et ma mère qui me tiennent informé de ce qu’il se passe. On se parle tous les jours, donc j’ai des nouvelles fraîches.En France , j’ai remarqué que personne n’enlevait ses chaussures avant de rentrer chez lui. Chez moi, c’est 100% chaussures interdites ! Elles restent devant la porte, et je donne des claquettes à mes invités. Sinon, je mange avec des baguettes, normal, quoi !Je lis pas mal de mangas, ou je les regarde à la télévision. Tous les Japonais aiment les mangas. Moi ce que j’adore c’est, un des plus connus. Sinon, des classiques :... Mon préféré en ce moment, c’estLes mangas, bien sûr...etje kiffe vraiment, avecc’est super aussi, je cherche quelque chose de pas très connu en France ..., c’est cool ! Ça raconte l’histoire d’un garçon, Kirito, qui se retrouve piégé dans une réalité virtuelle, et pour en sortir il faut terminer le jeu. C’est un peu comme, le film de Spielberg.En général, c’est pas terrible. Mais je suis allé dans un restaurant de sushis à Ajaccio l’autre soir, et c’était bon. La différence se fait dans la qualité du poisson. Je viens de Tokyo, où le poisson est très frais, et où l’on peut trouver de toutes les espèces. Ici en Corse, c’est surtout du thon et du saumon, c’est un peu dur. Mais je vous assure que les sushis français ne sont pas les pires, ça reste correct.Totalement d’accord, c’est la qualité du poisson qui fait la différence. On sous-estime aussi souvent l’importance du riz, alors que c’est très important. Au Japon , on peut attraper un bon sushi trempé dans la sauce avec des baguettes alors qu’ici, en France , le riz se délite. Ça se casse. Je viens aussi de Tokyo, là-bas on peut manger du sushi de baleine, de maquereau, de poulpe...Je jouais aux jeux vidéo, mais je suis trop jeune pour avoir connu la Game Boy, c’était plutôt sur la PSP. J’étais accro aux jeux de baseball et surtout à(nom japonais de PES).Ma première console !, j’y ai passé des heures. Même, hein, je les ai presque tous, mais mon préféré resteLes falaises. Au Japon , j’habite à Tokyo, une ville où il y a beaucoup de monde. Ici, place est faite à la nature. Il y a la plage, la mer, le sable... à Tokyo, la mer n’est pas belle, et personne ne va se baigner dedans. Sans parler du soleil, ici j’adore, il fait tout le temps beau.Partout au Japon , il y a des petits magasins ouverts 24h/24, on appelle ça des. Tu peux trouver tout ce que tu veux là-bas, des céréales le matin, des boissons, des casse-croûtes pour midi... Ça, ça me manque, ici tout est fermé à partir de 20h. Et puis, il y a moins de monde à Épinal qu’à Tokyo...En revanche, au niveau du paysage, c’est pas dégueulasse. On a des vieux bâtiments traditionnels, ça me fait penser à Kyoto. Dans la capitale, tous les bâtiments ou presque sont reconstruits après vingt ans. Tout est neuf. Par exemple, Notre-Dame est plus vieille que Tokyo, c’est ça que je trouve bien ici.Oui, mais ça va être compliqué, parce que Créteil est déjà loin. On verra...Je suis arrivé l’été dernier, ma première fois sur un terrain, c’était dur... Le football français est beaucoup plus physique que le japonais, mais petit à petit, ça va de mieux en mieux ! Au niveau du club, il faut qu’on fasse attention. Demainil y a match, c’est très important pour l’ ACA . Il faut qu’on gagne