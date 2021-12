Ce tout petit Barça

C’était attendu par tout le monde, cela s’est confirmé à l’Allianz Arena de Munich et à l’Estádio da Luz de Lisbonne : le FC Barcelone, qui n'a marqué que 2 buts en 6 journées, s’est fait éliminer de la Ligue des champions dès la phase de poules de cette édition 2021-2022. Est-ce si surprenant que cela ? Non. Faut-il s’en inquiéter ? Oui. La dernière fois que le Barça n'était pas parvenu à sortir des poules de C1 remonte à la saison 2000-2001.

Deux buts inscrits en six matchs

Attention au syndrome Arsenal

Par Antoine Donnarieix

Il y a des signes qui ne trompent pas. Avant d’affronter l'ogre bavarois pour la dernière journée de ce groupe E de la Ligue des champions 2021-2022, Xavi Hernández annonçait avec aplomb les ambitions du Barça pour aller battre le Bayern Munich sur ses terres :Deux phrases lourdes de sens qui prouvent à quel point l’entraîneurn’avait pas encore tout à fait conscience de l’incapacité de son équipe à dompter une machine comme celle du Bayern. Après la claque reçue ce mercredi soir en Allemagne et une deuxième défaite consécutive sur son nouveau banc, Xavi a sûrement pris la mesure d’une chose : le FC Barcelone est bien malade, et probablement plus qu’il ne pouvait l’imaginer. Mais ce Barça est-il toujours en déclin ou en processus de reconstruction ? C’est toute la question après cette nouvelle déroute collective.Pour les suiveurs assidus des dernières saisons du Barça, cette non-qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n’est qu’une demi-surprise. Bien entendu, lespouvaient légitimement croire que la deuxième place était à la portée de l’équipe en début de saison, mais l’émergence du Benfica Lisbonne cumulée à la chute libre à la fois financière et sportive du Barça ne présageait rien de bon. Au moment de faire le bilan comptable de ce groupe, le constat est implacable : lesont seulement inscrit deux buts en six journées, deux buts inscrits face au Dynamo Kiev, le bonnet d’âne de la poule, pour s’offrir deux succès étriqués (1-0) et sauver les apparences. Mais au moment d’affronter les gros bras, plus personne ne répond offensivement. Et en défense, c’est la catastrophe : un 6-0 en cumulé contre le Bayern qui s’est presque retenu par politesse, et un 3-0 contre Benfica qui aurait dû s’imposer au Camp Nou sans la maladresse incroyable d’Haris Seferović en toute fin de match.Malgré la consolation d’être reversé en Ligue Europa avec cette troisième place, Xavi et ses hommes doivent faire face à un séisme historique. Le FC Barcelone ne verra pas le tableau final de la C1, une première depuis la saison 2000-2001. Avec seulement 7 points au compteur, le club réalise son deuxième total de points le plus faible dans la compétition depuis la saison 1997-1998 (5 points). Devenu le paillasson du Bayern Munich, le Barça a encaissé la bagatelle de 24 buts lors des sept derniers affrontements face au Bayern (4-0, 3-0, 0-3, 3-2, 8-2, 3-0 et 3-0). Il faut simplement se rendre à l’évidence : Barcelone ne fait plus partie du gotha européen au même titre que son bourreau du soir, mais aussi Liverpool, Manchester City, Chelsea ou même le Real Madrid. Sur les sept dernières éditions de la Ligue des champions, le FC Barcelone n’avait atteint qu’une seule fois le stade des demi-finales de la compétition. C’était en 2018-2019, une époque où Leo Messi portait (déjà) le Barça sur ses épaules malgré les prémices d’un renouveau à initier. Trois saisons plus tard, les tauliers offensifs ont quitté le navire, et les recrues ne sont pas à la hauteur des exigences liées au prestige du club.Il y a dix ans de cela, le Barça de Pep Guardiola était perçu comme un modèle à suivre pour tout le monde. Voilà pourquoi cette soirée cauchemardesque doit aujourd'hui servir au club catalan. Ce passage par la Ligue Europa 2021-2022 doit servir d'électrochoc. Il faut désormais ouvrir les yeux sur les lacunes actuelles de l'équipe, de la défense à l'attaque en passant par les coulisses du club, pour que le Barça puisse retrouver sa grandeur d'antan. Sans cela, lesvont voir arriver le spectre des clubs comme Arsenal, absent des grandes compétitions européennes cette année, ou dans une moindre mesure l'AC Milan, à peine remis de sa période de crise interne comme en témoigne sa dernière place dans le groupe de la mort. La mort, ce n'est pas encore ce qui attend Barcelone, mais il faudra savoir bien réagir pour ne pas trop s'en approcher.