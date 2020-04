Ce crack du Real Madrid est en passe de débarquer au PSG

FB

Oubliez déjà la MCN, il est là, le crackito !Alors que Layvin Kurzawa, en fin de contrat cet été, devrait quitter le PSG, le champion de France en titre est plus que jamais en quête d'un latéral gauche de métier. Et selon Don Balón , les Parisiens pourraient bien avoir trouvé leur bonheur, ni plus ni moins qu'au Real Madrid !Marcelo ? Ferland Mendy ? Pas des pistes assez glorieuses pour Leonardo, qui devrait miser... sur Sergio Reguilón ! Le défenseur, prêté au FC Séville cette saison, devrait revenir à Madrid cet été, avant de repartir aussitôt. Un temps en instance de départ, Marcelo pourrait finalement rester à Bernabéu au moins une saison de plus, bouchant l'horizon de l'Espagnol, sur qui Zinédine Zidane ne compterait pas.De plus, les nombreux joueurs prêtés par le Real Madrid partout en Europe (Hakimi, Ceballos, Ødegaard...) reviendront dans la capitale espagnole cet été, et forceront le club à se séparer de plusieurs éléments. Une aubaine pour Paris, qui serait disposé à offrir près de 25 millions d'euros à Florentino Pérez pour le futur Roberto Carlos.Bernat aux oubliettes.