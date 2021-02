CDF : L'OL dévore l'AC Ajaccio et file en 16es

2

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - De Sciglio (Paquetá, 79e), Diomandé (Marcelo, 67e), Benlamri, Bard - Caqueret, Guimarães (Dubois, 67e) - Cherki, Memphis (Aouar, 46e), Cornet (Toko Ekambi, 75e) - Slimani. Entraîneur : Rudi Garcia.



AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Sainati (Youssouf, 46e), Avinel, Kalulu, Huart - Lecoeuche (Nouri, 63e), Coutadeur, Laci (Barreto, 46e), Marchetti - N'Diaye (Bayala, 46e), Courtet (El Idrissi, 76e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Soirée parfaite pour les Gones.Rudi Garcia a de quoi être heureux. Non seulement son équipe s'est qualifiée tranquillement pour les 16de finale de la Coupe de France en écartant Ajaccio, mais il a également pu faire tourner son onze de départ, avec pas moins de sept changements par rapport au match face à Strasbourg . Tout est allé très vite avec l'ouverture du score rapide de Memphis Depay, parfaitement servi par Islam Slimani. On retrouve l'Algérien dix minutes plus tard, à la retombée d'un centre de Mattia De Scigliopour le but du break, puis à la passe pour Rayan Cherki. Entre-temps, Maxwel Cornet y est également allé de son but, après un délice de passe d'un Bruno Guimarães retrouvéÉtouffés par les Lyonnais, les Corses n'ont quasiment pas vu le jour au Groupama Stadium, malgré quelques opportunités (9, 12, 53). En seconde période, le rythme est très clairement retombé et deux penaltys d'Houssem Aouaret de Ryad Nouripour Ajaccio feront office de bouquet final. L'OL s'impose donc largement et poursuit son rythme d'ogre, avec un nouveau repas prévu ce samedi face à Montpellier en Ligue 1.