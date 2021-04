Canet-en-Roussillon, un truc de Fouzari

Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de France, cinq équipes de quatrième division seront à l'affiche des huitièmes de finale. En tête de gondole de ce quintet amateur : Canet-en-Roussillon, auteur d'un exploit retentissant au tour précédent face à l'Olympique de Marseille (2-1). À la baguette de l'exploit : Farid Fouzari, 53 ans, « le Mourinho des Ardennes » , comme l'a surnommé au lendemain de la qualification le quotidien local L'Indépendant. Portrait d'un homme qui n'est pas à son coup d'essai et dont la vie est depuis toujours rythmée par de belles épopées.

Olympique de Charleville > Olympique de Marseille

« Il faut être à 100% avec Farid »

Athlético Marseille in, Marseille out

Plusieurs semaines après l'exploit de Canet-en-Roussillon face à l'Olympique de Marseille, l'euphorie de l'exploit est retombée, mais la magie de la Coupe, elle, est toujours là. Farid Fouzari sait qu'il a écrit la plus belle page de l'histoire du petit club des Pyrénées-Orientales. Dans l'antre du rugby à XIII qu'est le stade Gilbert-Brutus de Perpignan, les Canétois sont alors devenus les premiers Catalans à atteindre ce stade de la doyenne des compétitions. Mais ce succès est loin d'être le fruit du hasard ou de la chance de David contre Goliath.(après le 32de finale face à Poitiers, 1-1, 4-2 t.a.b, NDLR), rembobine le technicien du CRFC.Après avoir passé une bonne partie de sa vie dans la grisaille du 08,est aujourd'hui dans la lumière, sans en avoir oublié ses convictions..Natif de Charleville-Mézières, Farid Fouzari a grandi dans une fratrie de neuf enfants avecen poster., se souvient Brahim, son petit frère de 45 ans.Milieu de terrain relayeur, l'Ardennais n'a pas quitté son département de toute sa carrière de joueur et n'a porté les maillots que du CS Sedan Ardennes, son club de cœur, et de l'Olympique de Charleville. Deux bateaux avec lesquels il a navigué entre la deuxième et la troisième divisions, mais qui l'ont, déjà à l'époque, embarqué dans de belles épopées.Ses croisières inoubliables : un quart de finale de Gambardella dans les années 1980 face au FC Nantes de Deschamps et Desailly, et un huitième de finale de Coupe de France en 1994 avec Charleville face au RC Lens de Roger Boli et Pierre Laigle., se souvient Patrick Regnault, son ancien coéquipier à l'Olympique de Charleville.D'abord portier du club de la capitale des Ardennes, Patrick Regnault l'a ensuite été à Sedan, où il a à nouveau côtoyé Farid, lorsque ce dernier s'est reconverti en tant qu'entraîneur-adjoint après avoir raccroché les crampons en 1998., présente le portier fan de tuning Au CSSA, Fourazi goûte à deux finales de Coupe de France en 1999 et 2005 en tant qu'adjoint et s’enrichit aux côtés d'Alex Dupont et Dominique Bathenay. Le Carolomacérien retrouve son club de cœur en 2012, cette fois-ci en tant qu'entraîneur principal, et fait renaître de leurs cendres les Sangliers avec deux montées successives jusqu'en National. Malgré ça, Sedan l’éjecte après, philosophe Fouzari, qui rebondit à une vingtaine de kilomètres de là, à l'AS Prix-lès-Mézières. À nouveau, la magie de la Coupe opère avec, à la clé, le premier 16de finale de l'histoire du club en 2017., remarque Daniel Copit, intendant de Prix.Une rigueur et une discipline qu'il s'évertue à imprimer, avec notamment des heures de travail vidéo, même dans les limbes du football amateur et semi-professionnel., note l'intéressé.Avant d'éliminer l'Olympique de Marseille avec Canet-en-Roussillon, Farid Fouzari a entraîné la saison dernière une autre équipe de la cité phocéenne : l'Athlético. Une saison parfaite jusqu'à l'arrivée du virus, et le passage de la FFF sur les comptes du club, qui a empêché la montée en National 2. Mais entre-temps, le Double F a eu à nouveau l'occasion de vivre un beau parcours en Coupe de France. Une élimination contre le Stade rennais en 16de finale, après une belle victoire au tour précédent contre Rodez (2-1)., se remémore Pape Ibnou Bâ, meilleur buteur de l'histoire de l'Athlético Marseille avec 49 buts et aujourd'hui troisième buteur de Ligue 2 avec Niort.Une chose est sûre : le technicien ardennais fait l'unanimité sur son savoir-faire., rend compte Jerry Succari, président de l'AS Prix-lès-Mézières. Fouzari a maintenant l'US Boulogne, lanterne rouge de National, dans le viseur pour atteindre les quarts de finale avec le CRFC., freine l'entraîneur au bouc. Surtout dans une saison où la Coupe reste le seul objectif, du fait de l'arrêt du National 2 par le gouvernement en raison de la crise sanitaire :À voir si un nouvel exploit permettrait à Canet-en-Roussillon de s'en refaire une.