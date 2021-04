« Lille paie plus de charges que tous les clubs de Bundesliga et Liga réunis »

Le syndicat des clubs Première Ligue vient de publier son rapport annuel sur la fiscalité du football français, et le moins que l’on puisse dire c’est que la France n’a pas adapté ses prélèvements au contexte économique. Malgré le covid, les clubs ont versé 955 millions d’euros d’impôts et de taxes. Et pour le président du syndicat, Bernard Caïazzo, dirigeant de l’ASSE, c’est un frein au développement de notre football. D’après lui, il est temps de changer le football.

Propos recueillis par Pierre Rondeau

Partout, au sein du Big-Five, les pertes se chiffrent à au moins un milliard d’euros, avec la pandémie de la Covid-19, la France comme les autres. Pourtant, malgré ces chiffres équivalents, nous ne sommes pas logés à la même enseigne au niveau des recettes et des charges. Globalement, l’ensemble des clubs de Ligue 1 se sont acquittés de 955 millions d’euros d’impôts et de taxes, sur toute la saison 2019-2020. La plus grande partie de ces charges concernent les cotisations salariales et patronales, quasiment 64% du total, soit 604 millions d’euros payés. A titre de comparaison, dites vous qu’Angers paie 13 fois plus de charges patronales que le Bayern Munich, champion d’Europe. Le LOSC paie plus de charges patronales que tous les clubs de Bundesliga et de Liga réunis, soit 38 clubs. Et c’est comme ça depuis toujours, Covid ou pas Covid, crise ou pas crise.Ce n’est pas une charge contre l’action de l’Etat ou contre le financement de la solidarité, c’est un simple constat, renforcé par un contexte catastrophique et inquiétant pour l’écosystème du football professionnel. Il n’est pas normal de payer autant, de payer bien plus que nos voisins européens dans un marché globalisé, encore plus en période de crise économique. Alors, on nous rétorque qu’il est normal que le football paye autant, que les salaires versés sont trop élevés et que l’argent est dépensé n’importe comment. Mais ces mêmes personnes sont bien contentes de pouvoir compter sur ce milliard prélevé aux clubs et aux équipes de football. Nous contribuons considérablement à l’effort collectif. A ce titre, il est, en retour, normal de demander une intervention de l’Etat pour la survie du football professionnel en année Covid.La taxe Buffet n’est pas un problème prioritaire pour le football professionnel. Nous connaissons parfaitement la situation du football amateur, du sport en général et il est important d’aider ce secteur. Mais, en tant que prélèvement direct, il est normal d’intégrer la taxe Buffet à la participation collective du football. Sur les 955 millions d’euros prélevés, elle représentait, en 2019-2020, 31 millions d’euros, soit 3% de l’ensemble. Ce n’est pas grand-chose mais pas non plus anodin. Il ne faut pas opposer le football professionnel masculin avec le reste des compétitions et des disciplines. Notre secteur, sans aucune intervention ni exigence de l’Etat, a participé au financement, cette saison, des championnats de jeunes et féminins, alors qu’ils n’ont eu qu’un seul mois de compétition cette année. Peu importe l’arrêt, nous avons assuré le maintien de nos aides et de nos redistributions. Pourtant, cette absence de compétition, pour les jeunes, va nous pénaliser directement dans le futur, vis-à-vis de la formation, de l’expérience et de la visibilité. S’entraîner c’est bien mais jouer c’est mieux. Encore une fois, c'est un effet négatif de la Covid que nous subissons directement. Vous voyez la double peine, nous souffrons à la fois des prélèvements automatiques et de l’arrêt de la saison, pour nos jeunes et nos équipes réserves.Dans le football il y a les théoriciens et les praticiens. Les praticiens savent que sans l’appui de la FIFA et de l’UEFA, toute proposition de ce type est utopique. C’est regrettable car, pour ma part, je suis favorable au plafonnement des salaires, à un salary-cap généralisé, sein et régulé. L’argent ne doit pas faire le classement sportif, le modèle sportif ne peut pas, ne doit pas, seulement se baser sur le volet économique. Il faut assurer et maintenir le suspense et la tension, protéger l’équilibre en quelque sorte. Je préfère le foot d’avant, celui qui ne se prenait pas au sérieux, qui n’avait pas la prétention de se voir comme un secteur d’activités économiques à part entière. Malheureusement, aujourd’hui, sauf à prendre le risque de disparaître, les clubs sont obligés de raisonner de la sorte : comme une industrie. C’est dommage, même si on peut aussi prendre du plaisir en voyant une bande de gamins taper dans la balle dans un stade au bord d’une route.Tant que la FIFA jouera au marchand du temple, nous ne pourrons changer le système et les plus riches triompheront toujours. Peu importe les nombreuses propositions des théoriciens, ce sont les praticiens qui prendront les décisions. Espérons qu’elles soient bonnes.