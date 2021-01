Josip Iličić, le retour du roi

Étincelant sur la pelouse de Benevento lors de la victoire de l'Atalanta (1-4) ce samedi, Josip Iličić confirme son retour en forme après une deuxième partie d’année 2020 galère sportivement comme personnellement. Une aubaine pour la Dea afin de digérer tranquillement l’après Papu Gómez.

[RESUME] #SerieA L'Atalanta trop forte pour Benevento : 1-4 Un but et une passe décisive pour Josip Iličić La Dea grimpe provisoirement à la quatrième placehttps://t.co/42Ml5VVQxQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2021

« Iličić est extraordinaire »

"Mamie" est sortie des orties

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fallait le voir avec ses cheveux trempés et le sourire jusqu’aux oreilles. Sur la pelouse du stade Ciro-Vigorito de Benevento, Josip Iličić ne portait pas de couronne, mais nul doute qu’il en aurait mérité une tant il avait la stature d’un roi. En Campanie, « Sa Majesté » a débuté son show par un crochet dévastateur, entre deux défenseurs adverses, avant de conclure du pied gauche pour montrer à ses sujets la voie à suivre. Il aurait pu même, juste avant la pause, mettre l’Atalanta à l’abri et grimper sur son trône à la suite d'un coup franc joué à deux qui a terminé sa course sur le montant droit de Lorenzo Montipò. Rebelote au retour des vestiaires où le Slovène a aimanté le cuir, réalisé une nouvelle percée dévastatrice sur le second pion de Rafael Toloi et délivré un caviar dont s’est délecté Duván Zapata sur le troisième, entre autre. Un festival qui confirme une tendance attendue par les tifosi du club de Bergame : oui, Josip Iličić est bien de retour au premier plan.Après la rencontre face aux, forcément, c’est une pluie de louanges qui s’est abattue sur l’ancien palermitain. Gasperini, son coach :(...). Luis Muriel, autre homme fort côté bergamasque depuis plusieurs semaines et auteur du dernier pion de l’après-midi, confirme :(face à Parme, N.D.L.R.)Un fort bel hommage.Que ce soit les hommes ou les chiffres, aucun des deux ne ment actuellement au sujet du numéro 72 des: sur les cinq derniers matchs de championnat, il est impliqué sur huit des dix-huit buts de la(deux buts, six passes décisives). Sur les dix journées précédentes, on ne trouvait pas trace de la moindre action décisive en faveur de l’Atalanta. Signe que quelque chose s’est remis à l’endroit, dans sa tête comme sur le rectangle vert. Marqué psychologiquement par la pandémie et absent des terrains entre le 11 juillet et le 17 octobre, ce joueurselon Filippo Inzaghi a retrouvé son rythme de croisière de la saison dernière.Surtout, Iličić a su s’adapter à la réorganisation tactique voulue par Gian Piero Gasperini. Celle-là même qui a participé à mettre hors-jeu Papu Gómez , capitaine et emblème du club bergamasque depuis plusieurs saisons. Afin de retrouver une certaine solidité et ainsi soulager un milieu de terrain qui ne pouvait plus fournir les mêmes efforts que la saison dernière - tout en arrêtant de prendre but sur but -, le coach n’a pas hésité à écarter son meilleur également à la suite d'un accrochage musclé pour mettre à sa place Matteo Pessina. Et la "Mamie", comme le surnomme ses partenaires , dans tout ça ? S’il reste, sur la feuille de match, en position de deuxième pointe du traditionnel 3-4-1-2, il a (encore) davantage de liberté sur le plan offensif. Ce qui lui permet alors d’évoluer tantôt dans un costume de créateur que dans un autre de soutien pour le finisseur qui se trouve être Duvan Zapata puis Luis Muriel dans les vingt dernières minutes. Un cas de figure rappelé par le coach de l’équipe lombarde en conférence de presse, lorsqu'on lui rebalance à la figure l’épineux cas de Papu Gómez :Le retour en force d’Iličić apparaît comme annonciateur d’une année 2021 remplie de succès. Au classement, l’Atalanta est quatrième après seize matchs joués à neuf points du leader qui compte un match en plus, Milan. De quoi donner des idées sur une saison où aucun mastodonte de la Botte, à l’image de la Juve ou de l’Inter, ne parvient à prendre la tête et à la sécuriser pour de bon. En Ligue des champions, elle a également une double confrontation alléchante qui l’attend face au Real Madrid. Là aussi, l’Atalanta ne doit pas s’interdire de rêver et de retrouver les quarts de finale de la C1 comme l’an dernier. Mais nul doute que pour cela, il faudra que Josip Iličić continue d’aligner des performances royales.