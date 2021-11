Brighton bute sur Leeds

Brighton (4-3-3) : Robert Sánchez - Veltman, Webster, Dunk - Lamptey (March, 76e), Groß, Bissouma, Moder (Sarmiento, 82e), Cucurella - Maupay (Locadia, 68e), Trossard. Entraîneur : Graham Potter.



Leeds (3-4-3) : Meslier - Llorente, Phillips (Struijk, 46e), Cooper - Dallas, Forshaw, Firpo (Shackleton, 46e) - Raphinha, Rodrigo, Harrison (Roberts, 63e) - James. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Brighton est maudit.Comme depuis le début de saison, lesn'ont pas su remporter un match qu'ils ont pourtant dominé aux points face à Leeds à l'Amex Stadium (0-0).Car oui, c'est bien Brighton qui a dominé la partie et qui s'est procuré les meilleures occasions, sans réussite. Et ce, dès les tout premiers instants, lorsque Maupay, parfaitement servi par un Lamptey intenable, a raté l'immanquable alors qu'il était seul devant la cage (9). Les hommes de Graham Potter ont poussé, sans succès, malgré une frappe de Trossard détournée par Meslier (20) et deux mains involontaires de Cooper (19, 41), qui auraient pu coûter deux penaltys à Leeds. De leur côté, lesont semblé à court d'idées, émoussés physiquement et ne se sont procuré que de très rares situations.En seconde mi-temps, Brighton a continué à pousser, avec un manque de réussite frustrant et malgré de nouvelles opportunités gâchées par un Trossard pourtant virevoltant (50), par Moder (64) et March (77, 88). Impérial dans ses buts, Meslier a maintenu à flot son équipe, qui s'est procuré ses deux uniques situations en fin de rencontre. Mais Roberts, d'abord servi sur la gauche, puis sur corner, n'est pas parvenu à tromper la vigilance d'un Robert Sánchez lui aussi décisif (82, 83). Pas de quoi éviter un score nul et vierge donc, pour deux clubs qui concèdent chacun leur septième match nul de la saison, total le plus élevé en Premier League.Résultat, Brighton se maintient en première moitié de classement (8), tandis que Leeds continue à flirter avec la zone rouge (17).