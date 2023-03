Zinédine Zidane bientôt au centre d’une exposition à la Philharmonie de Paris

Pour une fois qu’un footballeur entre dans un musée parisien qui n’est pas le Grévin…

Une exposition immersive à la Philharmonie de Paris sera consacrée à Zinédine Zidane en octobre prochain, annonce l’AFP ce mardi. C’est en fait une nouvelle façon de voir le film Zidane, un portrait du XXIe siècle, sorti en salles en 2006, où les réalisateurs Douglas Gordon et Philippe Pareno embarquaient les spectateurs au plus près du numéro 5 du Real Madrid lors d’un match contre Villarreal, rencontre filmée en 2005 à Santiago-Bernabéu en temps réel. À partir du mois d’octobre, dans le grand bâtiment de la porte de la Villette, dix-sept écrans géants diffuseront le match, plongeant les visiteurs dans « le souffle de Zidane, sa voix intérieure, le bruit des heurts du terrain, le chant des supporters, les sons du choc des corps et des frappes du ballon ». Le tout sera associé à une musique originale du groupe écossais Mogwai.

Dommage de ne pas nous proposer cette expérience avec la finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie : le coup de boule sur Materazzi en version symphonique, ça aurait été quelque chose.

