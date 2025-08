Zinedine Sidane et Cristiano Ronaldo débarquent aux Chivas Guadalajara

Des GOAT au Mexique.

Qui croyait que le football mexicain ne faisait plus rêver personne ? Il suffisait juste d’attendre les feuilles de match. Pour la saison 2025-2026, les Chivas Guadalajara, monument du football local et champions des patronymes improbables, ont décidé d’inscrire pas moins de quatre homonymes de légendes mondiales dans leur effectif pro. Pas des sosies, non. Juste des gars qui ont subi le mauvais goût de leurs padres.

Un Roberto Carlos et un Robinho pour compléter le carré magique

Résultat : Cristiano Ronaldo Rojas Vidal (16 ans) et Zinedine Sidane Hernández Quezada (18 ans) viennent d’intégrer l’équipe A. Le père du divin par encore chauve de Wish avait déjà expliqué le choix du nom Sidane (avec un S, oui) il y a deux ans : « C’est un réel hommage à Zinédine Zidane. Je jouais au football au Mexique et j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour la France et le Brésil. C’est un joueur qui m’a vraiment marqué. Pourquoi avec un S et pas un Z ? Parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit… ». Et on dit merci l’administration.

Et comme si ce n’était pas assez, le vestiaire des Chivas compte aussi un Roberto Carlos (26 ans) et un Robinho (19 ans), pour compléter ce casting tout droit sorti de FIFA Street 2006.

Comment ne pas gagner la Liga MX avec ça ?

