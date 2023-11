Youpi, Marco Asensio est de retour dans le groupe du PSG !

C’est une nouvelle que l’on n’attendait plus.

Absent depuis le 8 septembre, et un match avec l’Espagne face à la Géorgie, Marco Asensio va enfin revenir sur les terrains. Le PSG a annoncé sa présence dans le groupe pour le match face à Monaco, au Parc des Princes ce vendredi à 21h, près de trois mois après une blessure au pied qui a gâché son intégration au Paris Saint-Germain. L’ancien du Real Madrid avait pourtant parfaitement débuté la saison, avec deux buts et une passe décisive lors des trois premières journées de championnat et surtout une complémentarité naissante avec les autres attaquants parisiens.

🆗🗒️ Le groupe pour la réception de Monaco ce soir !#PSGASM pic.twitter.com/LItPIhor5z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023

Celui qui pourrait évoluer dans un rôle de faux numéro 9 aura une vraie carte à jouer, au sein d’un collectif qui n’a pas encore trouvé toutes ses marques offensivement. Asensio devrait pouvoir compter sur la confiance de Luis Enrique, qui l’a souvent sélectionné avec l’Espagne et qui soulignait début novembre sa polyvalence et sa capacité à coller au système parisien : « C’est un joueur qui ne perd pas le ballon même sous le pressing et c’est important pour nous ». Au rayon des retours, le PSG enregistre aussi celui de Danilo Pereira, absent depuis un mois. Deux bonnes nouvelles qui consolent un peu les supporters parisiens qui pleurent les blessures de Warren Zaïre-Emery et Marquinhos.

Après Gonçalo Ramos mercredi, c’est un peu comme si le PSG enregistrait sa deuxième recrue de la semaine.

Luis Enrique : « Le championnat français, ennuyeux ? Pas du tout ! »