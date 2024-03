Xavi : « Je ne suis pas important ici »

La tournée d’adieu de Xavi.

Le 27 janvier, Xavi Hernandez, légende et entraîneur du FC Barcelone, avait annoncé son départ en fin de saison, ne supportant plus les critiques. Ce lundi, avant la huitième de finale retour en Ligue des champions contre Naples, l’Espagnol a réaffirmé ses priorités : « L’important, c’est le club. Je ne suis pas important ici, j’ai déjà une date d’expiration. L’important, c’est que nous soyons compétitifs et que les supporteurs soient unis dans un stade plein, et qu’ils vivent une nuit magique. C’est le scénario et la mentalité des supporteurs du Barça demain. Je vis cela comme une opportunité mais je ne veux pas jouer ma carte personnelle demain. »

Battu en finale de la Supercoupe d’Espagne (par le Real Madrid, 4-1), éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi (par Bilbao, 4-2) et troisième de Liga à huit points du Real Madrid, leader, le Barça n’a plus que la Ligue des champions pour espérer décrocher un titre cette saison. Confronté à de nombreuses blessures, le Barça va devoir sortir son épingle du jeu pour faire tomber le Napoli, qui sera assurément motivé à l’idée de battre le club catalan.

Partir au bon moment, c’est tout un art.

