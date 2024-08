Willian Pacho juge sa grande première avec le PSG

Pacho est déjà chaud.

À peine débarqué dans la capitale, Willian Pacho était titulaire ce samedi lors du match nul concédé par le Paris Saint-Germain, en match amical face au RB Leipzig. Je suis très content de mon premier match. Maintenant, il faut continuer à travailler pour s’améliorer chaque jour. Le staff m’a expliqué comment on jouait et ce qu’il attendait de moi. Je me suis senti à l’aise pour cette première, a-t-il confié après coup dans des propos relayés par Le Parisien.

Avant de se présenter un peu plus à ses nouveaux supporters : « Je suis quelqu’un qui aime bien aller au contact, mais j’aime bien aussi être joueur et avoir le ballon. Et j’aime mettre mon agressivité au service de l’équipe. Je peux jouer des deux côtés de l’axe, ça ne me pose aucun problème. »

C’est ce qu’on appelle une adaptation express.

Le PSG encore tenu en échec contre le RB Leipzig