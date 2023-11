Vive tension entre Pep Guardiola et Darwin Núñez après Manchester City-Liverpool

Du sang, de la chique et du mollard !

La fin de partie entre Manchester City et Liverpool a été marquée par quelques tensions, alors que les Reds ont arraché le match nul à dix minutes du terme. Pep Guardiola et Darwin Núñez n’étaient d’ailleurs pas loin d’en venir aux mains, Jurgen Klopp ayant dû s’interposer pour calmer son attaquant uruguayen.

Pep Guardiola was NOT happy after his altercation with Darwin Nunez at full time 🤯 pic.twitter.com/5JSEdYvNtI — Mail Sport (@MailSport) November 25, 2023

« Il ne s’est rien passé, il est juste plus fort que moi. Il ne s’est rien passé. Écoutez, non, ce n’est pas de la frustration. Je suis très content. C’est la deuxième question de la conférence de presse, et vous me parlez de ça ? Peut-être que pour la dernière question, vous allez m’interroger sur ce que je vais répondre à ce sujet… Il ne s’est rien passé », s’est quelque peu agacé le technicien catalan un peu plus tard en conférence de presse.

Pep Guardiola qui vole au soutien de Frank Magri, c’est beau.

Liverpool tient tête à Manchester City