Vinicius Junior apporte lui aussi son soutien à Benjamin Mendy

À la suite à la décision de justice qui a relaxé Benjamin Mendy, Vinicius Junior a tenu à apporter son soutien au Français dans un message posté sur Twitter. Le joueur du Real a, notamment, critiqué les médias : « Être responsable serait le minimum pour tout professionnel, mais le travail sérieux est devenu exceptionnel de nos jours. Il n’y a pas de limite pour obtenir plus de clics, la question est de savoir ce qui sera fait pour réparer les dégâts. »

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.

You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10

