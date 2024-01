Vingt clubs auraient déjà donné leur accord à la Superligue

Tu bluffes, Martoni.

Les organisateurs de la Superligue multiplient les grandes déclarations depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui estime que « les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs violent le droit de l’Union ». Interrogé par Ouest-France, Anas Laghari (cofondateur de A22 Sports Management) estime que malgré le rejet public de plusieurs dizaines de clubs, le projet de A22 Sports porté par le FC Barcelone et le Real Madrid « a assez de clubs pour commencer une compétition, mais veut convaincre tout le monde ». La société assure même que son projet connaît un franc succès : « On est très occupé à parler avec les différents clubs. Depuis le 21 décembre, on a parlé à une cinquantaine de clubs différents. Une vingtaine est très motivée par le projet », a déclaré Laghari.

La France serait évidemment concernée par cette nouvelle compétition : « Il y en a bien plus qu’un ou deux (clubs d’accord avec le projet). Je ne peux pas dire combien actuellement. Quand on pourra le dire, je pense que tout le monde sera heureux de le faire. Si les 64 meilleurs clubs européens adhèrent à cette compétition, on peut penser qu’ils seront nombreux : entre 5 et 8 probablement. Ça permettra à la Ligue 1 de devenir beaucoup plus compétitive », a déclaré Anas Laghari.

De quoi laisser songeur.

