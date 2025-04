Vincent Labrune présent à Birmingham pour Aston Villa-PSG… en pleine réunion pour les droits TV

Labrune nous prend pour des prunes.

Ce mardi est un moment charnière pour l’avenir de la Ligue, jour de la fin de la médiation entre la LFP et DAZN. Alors que tout porte à croire à l’arrêt de leur collaboration désastreuse, tous les clubs professionnels seront aux aguets afin de connaître leur avenir, grandement dépendant des droits TV. Tous seront présents, mais un seul manquera à l’appel.

Il y un buffet à ne pas rater à Villa Park

En effet, comme le rapport RMC Sport, Vincent Labrune ne sera pas de la partie. Le président de la LFP se rend à Birmingham, pour voir le match retour entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Les collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, en plus du conseil d’administration seront animés à distance, à partir de 14 heures.

🚨📺 Vincent Labrune sera présent aujourd’hui à Birmingham pour assister au quart de finale retour de Ligue des Champions du PSG. Il animera donc les différents rendez-vous du jour liés aux droits télévisés à distance.@RMCsport #RMCLive #DroitsTV https://t.co/ThgImpY7lu — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) April 15, 2025

Ceci dit, les visioconférences ont déjà fait leurs preuves.

