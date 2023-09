Villarreal se sépare de Quique Setién

L’événement inattendu de la semaine.

Publié ce mardi, le communiqué du Sous-Marin jaune en a surpris plus d’un sur les réseaux sociaux : « Villarreal CF annonce que l’entraîneur de l’équipe première, Quique Setién, quitte le club. » Le directeur du football, Miguel Ángel Tena, assurera l’intérim alors que son licenciement survient durant la trêve internationale. Actuellement quinzièmes de Liga après quatre journées (et donc loin de la Setién place hahahahahaha !), les Groguets vivent un début de saison laborieux, mais pourtant loin d’être alarmant.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Quique Setién El entrenador cántabro deja de pertenecer al Villarreal CF pic.twitter.com/7LK4HiAJWi — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 5, 2023

Arrivé en octobre 2022, l’ancien entraîneur du Real Betis et du Barça aura donc fait long feu aux abords du stade de la Cerámica. L’an dernier, Setién avait tout de même permis à Villarreal de terminer cinquième et d’obtenir sa qualification en Ligue Europa, cerise sur le gâteau, dans le même groupe que le Stade rennais. « Le club souligne son grand professionnalisme et son engagement et le remercie, ainsi que son équipe d’entraîneurs, d’avoir pris les choses en main dans une situation compliquée la saison dernière », conclut le communiqué, fair-play.

Il doit faire des cauchemars de Rennes depuis 2019.

