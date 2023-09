Ligue Europa : le groupe du Stade rennais

Objectif hiver pour le Stade rennais.

Les Rouge et Noir sont tombés dans le groupe F avec Villarreal, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos. Les Bretons ont évité des têtes de série comme Liverpool et l’Ajax, mais devront tout de même se coltiner les Espagnols, habitués des compétitions européennes. Le SRFC aura des déplacements plus lointains, à Haïfa et à Athènes, où ils retrouveront les récents bourreaux de Marseille lors du tour préliminaire de Ligue des champions.

Tant qu’ils évitent le Shakhtar Donetsk en barrages en février.

Le groupe du SRFC

Villarreal

Stade rennais

Maccabi Haïfa

Panathinaïkos