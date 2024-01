Villarreal éliminé par des amateurs en coupe

Le sous-marin jaune a touché le fond.

Débutée dimanche, mais reportée à ce lundi après une panne électrique, la rencontre de coupe du Roi entre le club amateur de Salamanque et Villarreal a viré au traquenard pour les hommes de Marcelino. Avant la panne de courant, le sous-marin jaune pensait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage dans les dix dernières minutes, avant de voir les joueurs de Salamanque égaliser dans la foulée, avant d’être arrêté. Problème : ce lundi, Villarreal n’a pas réussi à repartir de l’avant, et a fini par chuter aux tirs aux buts (7-6 aux TAB) face aux Unionistas de Salamanca, treizièmes de troisième division espagnole.

Décidément, Marcelino et les tirs au but…

