La France reprend la deuxième place à l’Argentine au classement FIFA

Cocorico ! Grâce à son succès face au Brésil en amical ce jeudi (1-2), la France grimpe d’une place au classement FIFA. Pour la deuxième fois en quelques semaines, les hommes de Didier Deschamps (1873,96) récupèrent la seconde place de l’Argentine (1873,33), championne du monde en titre, qui pourra gratter quelques points cette nuit en cas de victoire sur la Mauritanie en amical. Ce sera en revanche sans son jeune goleador Joaquín Panichelli, qui aurait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit à l’entraînement.

Moins de 50 points entre les quatre premiers

Cette victoire des Tricolores a aussi eu des répercussions sur leur victime du soir puisque la Seleção (1756,49) perd sa cinquième place au détriment du Portugal (1760,38). Avec moins de quatre points d’avance sur les Bleus, l’Espagne (1877,18 points), qui affrontera la Serbie ce vendredi, conserve sa première place. L’Angleterre (1834,12), qui croisera le fer aujourd’hui avec l’Uruguay, reste quatrième (1834,12). L’Allemagne, elle, n’est que dixième du classement (1724,15).

Toujours ça de pris.

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